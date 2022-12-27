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الأميركية التي رحلت وسط الثلوج

وثقت آخر لحظات حياتها.. فيديو لأميركية تحتضر وسط الثلوج

ظلت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا حتى توفيت

العربية.نت
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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لامرأة أميركية، تبلغ من العمر 22 عاما، صورته بنفسها وأرسلته لعائلتها توثق آخر لحظات حياتها حين علقت سيارتها وسط العاصفة الثلجية في بافلو بولاية نيويورك الأميركية.

حصار لمدة 18 ساعة

وأظهر المقطع أنديل تايلور حين كانت تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر يوم الجمعة، وتقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة.

وصورت تايلور فيديوهين، الأول مساء حيث غطى الثلج الزجاج الأمامي لسيارتها، بينما أظهر الفيديو المرسل قرابة منتصف الليل الثلوج الكثيفة في المكان الذي علقت مركبتها فيه. وفق ما أفادت الإندبندنت البريطانية.

"ظلت خائفة"

وقال شقيقة تايلو شونيكا لإذاعة " WCOS"، إن "الراحلة أخبرتها بأنها كانت "خائفة".

وأضافت أن العائلة فقدت أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين عشرات الضحايا الذين توفوا بسبب الطقس السيئ في المدينة الغربية بولاية نيويورك.

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