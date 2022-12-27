وثقت آخر لحظات حياتها.. فيديو لأميركية تحتضر وسط الثلوج

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لامرأة أميركية، تبلغ من العمر 22 عاما، صورته بنفسها وأرسلته لعائلتها توثق آخر لحظات حياتها حين علقت سيارتها وسط العاصفة الثلجية في بافلو بولاية نيويورك الأميركية.

Anndel Taylor, 22, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work. She was found after 18 hours. She sent her family this final video from inside the car. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm — Mike Sington (@MikeSington) December 27, 2022

حصار لمدة 18 ساعة

وأظهر المقطع أنديل تايلور حين كانت تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر يوم الجمعة، وتقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة.

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وصورت تايلور فيديوهين، الأول مساء حيث غطى الثلج الزجاج الأمامي لسيارتها، بينما أظهر الفيديو المرسل قرابة منتصف الليل الثلوج الكثيفة في المكان الذي علقت مركبتها فيه. وفق ما أفادت الإندبندنت البريطانية.

"ظلت خائفة"

وقال شقيقة تايلو شونيكا لإذاعة " WCOS"، إن "الراحلة أخبرتها بأنها كانت "خائفة".

وأضافت أن العائلة فقدت أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين عشرات الضحايا الذين توفوا بسبب الطقس السيئ في المدينة الغربية بولاية نيويورك.