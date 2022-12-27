بسبب حريق حاسب محمول.. طائرة لوفتهانزا تهبط اضطراريا بشيكاغو
جهاز الحاسب الآلي المحمول ارتفعت حرارته بشكل كبير ما أدى إلى نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب
نفذت رحلة طيران تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، كانت في طريقها من لوس أنجلوس إلى فرانكفورت هبوطا اضطراريا في مطار أوهير في شيكاغو بعد أن اشتعلت النيران في حاسب محمول مع أحد الركاب، حسبما أفادت شركة الطيران.
وأوضحت الشركة أن الهبوط الاضطراري في "أوهير" ليل أمس الاثنين، كان احترازيا بعد أن تسبب جهاز الحاسب الآلي المحمول الذي ارتفعت حرارته بشكل كبير ما أدى إلى نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب.
كما ذكرت محطة تلفزيونية محلية في شيكاغو- أن الحريق تم إخماده في الوقت الذي هبطت فيه الطائرة بأمان.
وقالت "لوفتهانزا" في بيان إن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب بأذى، غير أن اثنتين من مضيفات الرحلة تلقتا علاجا بعد استنشاق الدخان عقب "الهبوط غير المقرر".
كما أوضحت الشركة أن طاقمها الأرضي ساعد الركاب في إعادة حجز رحلات إلى وجهاتهم النهائية، معربة عن أسفها "للإزعاج الذي حدث للركاب".
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