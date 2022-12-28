انظر جيداً وأخبرنا إلى أي اتجاه يتحرك المكعبان؟

مع الانتشار الكبير للخدع والأوهام البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بين حين وآخر وهم بصري محدد يترك آلاف المتابعين في حيرة من أمرهم.

واليوم اخترنا لك عزيزي القارئ، وهماً بصرياً من هذا النوع، حيث سيصيبك بحيرة من أمرك، لدرجة أنك ستعتقد أن عينيك قد أصابهما شيء ما.

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فانظر جيدا إلى الفيديو المعروض وأخبرنا إلى أي اتجاه يتحرك المكعبان.

The cubes aren’t moving at all. The motion is all in your head. What. The. 🤯 pic.twitter.com/u8KbTH7KDJ — Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) December 26, 2022

فتارة ستشعر أنهما يتحركان عكس بعضهما، وتارة أخرى ستشعر أن أحدهما يتحرك إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل. أو ربما يدوران.. أحدهما باتجاه عقارب الساعة والآخر بعكس عقارب الساعة.

نراك عزيزي القارئ تفرك عينيك! لا لا.. عيناك لم يصبهما شيء.

الصورة في الحقيقة ما هي إلا صورة لمكعبين ثابتين لا يتحركان أبداً، لكن ما تراه من حركات مختلفة في رأسك أنت فقط، وذلك من تأثير الإضاءة المتغيرة والأسهم التي تظهر داخل المكعبين، فتعطيك الإحساس بأنهما يتحركان ويدوران ويصعدان وينزلان، ولهذا سميت مثل هذه الصور بالأوهام البصرية.

وقد أشارت الدراسات إلى أن الممارسة المنتظمة لحل الخدع البصرية مفيدة جدا في تحسين مهارات التركيز والملاحظة.