اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
انظر إلى الصورة جيداً
خدع بصرية

انظر جيداً وأخبرنا إلى أي اتجاه يتحرك المكعبان؟

إذا اعتقدت أن عينيك قد أصابهما شيء.. فاطمئن وتعرف على التفسير

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مع الانتشار الكبير للخدع والأوهام البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بين حين وآخر وهم بصري محدد يترك آلاف المتابعين في حيرة من أمرهم.

واليوم اخترنا لك عزيزي القارئ، وهماً بصرياً من هذا النوع، حيث سيصيبك بحيرة من أمرك، لدرجة أنك ستعتقد أن عينيك قد أصابهما شيء ما.

فانظر جيدا إلى الفيديو المعروض وأخبرنا إلى أي اتجاه يتحرك المكعبان.

فتارة ستشعر أنهما يتحركان عكس بعضهما، وتارة أخرى ستشعر أن أحدهما يتحرك إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل. أو ربما يدوران.. أحدهما باتجاه عقارب الساعة والآخر بعكس عقارب الساعة.

نراك عزيزي القارئ تفرك عينيك! لا لا.. عيناك لم يصبهما شيء.

الصورة في الحقيقة ما هي إلا صورة لمكعبين ثابتين لا يتحركان أبداً، لكن ما تراه من حركات مختلفة في رأسك أنت فقط، وذلك من تأثير الإضاءة المتغيرة والأسهم التي تظهر داخل المكعبين، فتعطيك الإحساس بأنهما يتحركان ويدوران ويصعدان وينزلان، ولهذا سميت مثل هذه الصور بالأوهام البصرية.

وقد أشارت الدراسات إلى أن الممارسة المنتظمة لحل الخدع البصرية مفيدة جدا في تحسين مهارات التركيز والملاحظة.

اختلاف وحيد بين الصورتين.. هل تستطيع تحديده بـ10 ثوانٍ؟ الأخيرة خدع بصرية اختلاف وحيد بين الصورتين.. هل تستطيع تحديده بـ10 ثوانٍ؟
لديك عيون الصقر إذا عثرت على الزرافة بالغابة خلال 7 ثوانٍ فقط الأخيرة خدع بصرية لديك عيون الصقر إذا عثرت على الزرافة بالغابة خلال 7 ثوانٍ فقط
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة العراقية تشدد الإجراءات لمنع المضاربة على الدولار الحكومة العراقية تشدد الإجراءات لمنع المضاربة على الدولار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط