اعتقال ابنة رياضي شهير.. أنجبت بغابة وتركت رضيعها يعاني في البرد

في واقعة صادمة، اعتقلت الشرطة الأميركية ابنة أسطورة البيسبول دنيس إكيرسلي، بعد إنجابها طفلا داخل خيمة متهالكة وسط غابة، ورفضت إخبار الشرطة بمكانها الصحيح.

وذكرت الشرطة في مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشير الأميركية في بيان، أنها استجابت لبلاغ بشأن امرأة أنجبت طفلا في خيمة متجمدة في غابة، مشيرة إلى أنها قادت عناصر الشرطة إلى المكان الخطأ.

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كما أوضحت أن المرأة هي ألكسندرا إكيرسلي (26 عاما)، وهي الابنة المتبناة لنجم البيسبول دينيس إكرسلي، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وبعد عملية تفتيش للمنطقة استمرت نحو ساعة، عثرت الشرطة على الطفل وهو مكشوف ويكافح من أجل التنفس، في خيمة متهالكة بالقرب من نهر بيسكاتكواغ، ليتم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

هذا وألقي القبض على الشابة بتهمة "تعريض سلامة طفل للخطر"، واتهمت بعد ذلك بارتكاب جناية بسبب "السلوك المتهور".

مخدرات.. واضطراب ثنائي القطب

وفي عام 2019، أدمنت ألكسندرا المخدرات وكانت تعاني من اضطراب ثنائي القطب والاكتئاب والقلق، ولم تفلح عائلتها في علاجها ومساعدتها، وفق ما ذكرته صحيفة "كونكورد مونيتور".

يذكر أن والد ألكساندرا واحد من أهم لاعبي البيسبول في الولايات المتحدة على الإطلاق لعب بين عامي 1975 و1998، واكتسب مكانة بارزة في مسيرته الكروية، وعمل كذلك كمعلق رياضي.

ودنيس إكيرسلي (68 عاما)، ولقبه "إيك"، لعب 24 موسما، ودخل اسمه "قاعة مشاهير" البيسبول عام 2004.