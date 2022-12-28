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المزارع الأوغندي مع بعض من زوجاته وأبنائه

بعد 102 من الأبناء.. أوغندي يقرر التوقف عن الإنجاب بسبب تكاليف المعيشة!

تتراوح أعمار أبنائه بين 6 أعوام و51 عاماً، وابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة

العربية.نت
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قرر المزارع الأوغندي موسى (67 عاماً)، الذي أنجب 102من الأبناء ولديه 568 حفيداً من 12 زوجة تزوجهن خلال حياته، التوقف عن إنجاب الأطفال حتى يتمكن من الإنفاق عليهم.

وقال موسى: "قلّ دخلي خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسرتي كبيرة".

وأضاف: "زوجاتي الأربع الحاليات يعشن في نفس المنزل وأصغرهن، زليقة، أم لـ11 من أولادي".

وقال إن "جميع زوجاته يقيمن معًا في المنزل نفسه؛ حتى يتمكن من مراقبتهن ومنعهن من الهروب مع رجال آخرين".

موسى مع عدد من الأبناء والزوجات
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  • موسى مع عدد من الأبناء والزوجات
  • مع زوجاته وبعض من أبنائه
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موسى مع عدد من الأبناء والزوجات
موسى مع عدد من الأبناء والزوجات
مع زوجاته وبعض من أبنائه
مع زوجاته وبعض من أبنائه

ويعيش نحو ثلث أبنائه، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و51 عاماً، معه في مزرعته، وابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، أن "المزارع موسى حصحية طلب من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل الآن؛ بسبب تكاليف المعيشة الصعبة، وحتى يتمكن من شراء الطعام واحتياجات المنزل".

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ويعيش موسى وعائلته في مدينة لوساكا في أوغندا، والتي تعد مسألة تعدد الزوجات فيها أمرًا قانونيًا، إلا أن الاعتماد على موانع الحمل يعد أمرًا مثيرًا للجدل في هذه القرية.

وبسبب اعتلال صحته، لم يعد بإمكان موسى العمل وتركته اثنتان من زوجاته بسبب الضغوط المالية التي يعاني منها.

وأضاف أنه "يستطيع التفريق بين أبنائه الـ102، لكنه لا يعرف كل أسمائهم".

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