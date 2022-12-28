حادث سير ضم 200 مركبة بالصين.. قتيل واحد وعشرات الإصابات

قتل شخص في حادث مروري كبير تضررت فيه نحو 200 مركبة في وسط الصين، وفق ما ذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في"، الأربعاء، بينما أظهرت صور من الموقع حالة من الفوضى.

وأظهرت صور التُقطت من الجو مئات سيارات الركاب والحافلات الصغيرة والشاحنات التي اصطدم العديد منها ببعضها بعضًا مكوّمة على جزء من الطريق السريع وسط الضباب الكثيف.

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وأظهرت صور أخرى انتشرت بشكل واسع على الإنترنت هياكل مشوّهة لعدة مركبات اصطدمت بأخرى.

وقع الحادث نتيجة انعدام الرؤية تقريبا جرّاء الضباب في مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان وشمل 200 مركبة على الأقل، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي.

وقالت شبكة "سي سي تي في" نقلا عن سلطات تشنغتشو: "صباح الأربعاء، تجمّع ضباب كثيف ومفاجئ فوق جسر نهر جينغشن الأصفر في تشنغتشو ما أدى إلى حادث مروري اصطدمت خلاله عدة مركبات"، مضيفة أن شخصا لقي حتفه في الحادث، فيما أدى الحادث للعديد من الإصابات.

وذكرت شرطة تشنغتشو للمرور على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة السير على الجسر استؤنفت بعد ظهر الأربعاء.

وأوضح تقرير "سي سي تي في" أن جهود الإنقاذ انطلقت بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وتشهد الصين حوادث متكررة على الطرقات نظرا لغياب إجراءات السلامة المشددة. وفي سبتمبر، لقي 27 راكبا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.