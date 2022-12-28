في وسط الملعب.. وفاة لاعب سوداني أثناء مباراة لفريقه

توفي لاعب سوداني، مساء أمس الثلاثاء، أثناء مباراة لفريقه ضمن دوري الدرجة الثانية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وسقط لاعب فريق "الثورة بورتسودان" سليمان محمد أثناء مباراة لفريقه في استاد بورتسودان أثناء مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية أمام فريق "الميناء"، وتوفي في الحال، بحسب صحيفة "السوداني".

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كما أكدت مصادر طبية أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب طالب يدرس الهندسة في جامعة البحر الأحمر، وهو من أبناء مدينة القضارف شرق السودان.