اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تعبيرية - من آيستوك
السودان

في وسط الملعب.. وفاة لاعب سوداني أثناء مباراة لفريقه

سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توفي لاعب سوداني، مساء أمس الثلاثاء، أثناء مباراة لفريقه ضمن دوري الدرجة الثانية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وسقط لاعب فريق "الثورة بورتسودان" سليمان محمد أثناء مباراة لفريقه في استاد بورتسودان أثناء مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية أمام فريق "الميناء"، وتوفي في الحال، بحسب صحيفة "السوداني".

"سقط أرضاً وبلع لسانه".. شاهد لحظة وفاة لاعب مصري وسط الملعب الأخيرة "سقط أرضاً وبلع لسانه".. شاهد لحظة وفاة لاعب مصري وسط الملعب

كما أكدت مصادر طبية أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب طالب يدرس الهندسة في جامعة البحر الأحمر، وهو من أبناء مدينة القضارف شرق السودان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مبادرة " فري نايل" تجمع أكثر من 10 طن من المخلفات البلاستيكية شهريا من نهر النيل مبادرة " فري نايل" تجمع أكثر من 10 طن من المخلفات البلاستيكية شهريا من نهر النيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط