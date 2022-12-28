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تعبيرية عن هدايا عيد الميلاد (iStock)
فيديو وصور

هدايا ملغومة بعيد الميلاد.. رئيسٌ يحذّر من تجار المخدرات!

مخاوف من مجرمين في شاحنات مزينة يوزعون ألعاباً على أطفال في المكسيك

العربية.نت
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بعد انتشار لقطات مصورة لأشخاص يشتبه أنهم ينتمون لعصابات تجّار مخدرات وهم يوزعون الألعاب وهدايا عيد الميلاد في إحدى المدن الكبيرة، حض الرئيس المكسيكي الثلاثاء المواطنين على عدم السماح لهؤلاء بخداعهم.

وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا بعد أن أظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجرمين مزعومين في شاحنات مزينة وهم يوزعون الألعاب على الأطفال في غوادالاخارا.

سيستخدمونكم دروعاً

كما توجه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى المواطنين خلال مؤتمر صحافي قائلا "لا تدعوهم يتلاعبون بكم، حتى لو أعطوكم الطعام. هم لا يفعلون ذلك بحسن نية بل لاستخدامكم كدروع".

وأضاف أن هدف أفراد العصابات هو تشجيع الناس على تنبيههم في حال تم ضبط كوكايين على سبيل المثال، بحيث يهرع السكان لحماية المهربين، وفق قوله.

أعنف العصابات

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يُعتقد أن موزعي الهدايا ينتمون إلى عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن كارتيل" التي تعد من أعنف العصابات في بلد يعاني من انتشار الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

يذكر أنه وخلال تفشي وباء كوفيد تم الإبلاغ أيضا عن توزيع مواد غذائية من الكارتيل نفسه في مناطق عدة في غرب المكسيك.

تعبيرية عن هدايا عيد الميلاد (iStock)
تعبيرية عن هدايا عيد الميلاد (iStock)

كما رُصدت علب هدايا تحمل صورة تاجر المخدرات الشهير سيّئ السمعة خواكين إل تشابو غوزمان في ولاية سينالوا.

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