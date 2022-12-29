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النصب التذكاري للإمبراطورة كاثرين الثانية في أوديسا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تزيل النصب التذكاري لإمبراطورة روسية أسست مدينة أوديسا

أقيم النصب التذكاري للإمبراطورة كاثرين الثانية (1762-1796) مؤسسة مدينة أوديسا في عام 1900

العربية.نت
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أزالت سلطات مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، الليلة الماضية، النصب التذكاري للإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية (1762-1796)، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "دومسكايا" أنه سيتم نقل النصب التذكاري إلى متحف أوديسا الإقليمي للفنون.

من عملية إزالة النصب التذكاري
من عملية إزالة النصب التذكاري

ومنذ أيام، تم هدم نصب تذكاري للقائد العسكري الروسي من القرن الـ18 ألكسندر سوفوروف في المدينة.

وكان مجلس مدينة أوديسا قرر إزالة النصبين في نهاية نوفمبر الماضي.

وأقيم النصب التذكاري للإمبراطورة كاثرين الثانية مؤسسة مدينة أوديسا، عام 1900.

وبدأ تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وكذلك إعادة تسمية الشوارع، في أوكرانيا منذ عام 2015، عندما تم اعتماد قانون اجتثاث الشيوعية.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات الأوكرانية في مكافحة كل ما هو متعلق بالتاريخ السوفيتي وروسيا أيضا.

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