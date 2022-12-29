بهذه الخطة.. أنقذت موسكو الكرملين من هتلر

يوم 22 يونيو 1941، أطلق الألمان العنان لعملية اجتياح الأراضي السوفيتية، المعروفة بعملية بربروسا (Barbarossa)، أملا في الحصول على الموارد الطبيعية بالشرق وإنهاء وجود الشيوعية. ومع بداية العملية العسكرية، حقق الألمان تقدما سريعا على مختلف الجبهات مكبدين الجيش الأحمر السوفيتي خسائر بشرية ومادية جسيمة. ومع انطلاق الغزو الألماني، لم يتردد سلاح الجو الألماني في توجيه ضربات جوية للعاصمة موسكو. فضلا عن ذلك، تحول الكرملين لواحد من الأهداف الرئيسية بالنسبة للطائرات الألمانية.

قرار إنقاذ الكرملين

خلال الأيام الأولى من الحرب، تخوف المسؤول الأمني بالكرملين نيقولاي سبيريدونوف (Nikolay Spiridonov) على سلامة هذا المبنى الحكومي الذي مثّل أهم رموز الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية سابقا. وأمام هذا الوضع، راسل سبيريدونوف مفوض الشعب للشؤون الداخلية لافرينتي بيريا (Lavrentiy Beria) وحثّه على التحرك لإنقاذ الكرملين من القنابل الألمانية.

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ومع تلقيه لهذه الرسالة، أمر بيريا بالبدء بعملية إخفاء الكرملين عن أنظار الطيارين الألمان وتكثيف الدفاعات الجوية حوله. ويوم 22 يوليو 1941، أي بعد شهر واحد من تاريخ بداية عملية بربروسا، سقطت على الكرملين قنبلة ألمانية بلغ وزنها 250 كلغ. ولحسن حظ المتواجدين هنالك، لم تنفجر القنبلة الألمانية.

خطة للتمويه

ولإنقاذ الكرملين، اعتمد السوفييت على مخططات المهندس المعماري بوريس يوفان (Boris Iofan). وقد عرض الأخير إعادة طلاء أبراج الكرملين بألوان مختلفة وتغطيتها بدعائم وألواح خشبية. من جهة ثانية، تم طلاء سطح الكرملين باللون البني الداكن لجعله شبيها ببقية المباني بموسكو عند النظر إليه من الجو. وفيما يخص ضريح لينين، فقد اتجه السوفييت لنقل جثة مؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين نحو مكان آمن خارج العاصمة. وفي المقابل، تم إخفاء ضريحه عن طريق تغطيته بكمية كبيرة من الألواح الخشبية لجعله شبيها بمبنى قديم.

وفي الأثناء، لم يكن الكرملين الشيء الوحيد الذي حاول السوفييت حمايته بموسكو. فخلال فترة الحرب، تم تجنيد سكان موسكو، المقدر عددهم بحوالي 5 ملايين نسمة، لحفر الخنادق وتشييد الحواجز التي من شأنها أن تعيق تقدم الألمان بشوارع المدينة. أيضا، تدرب هؤلاء السكان طيلة السنوات التي سبقت الحرب على طريقة التعامل مع القنابل الحارقة وعمليات القصف المكثفة وكيفية الإحتماء.

ولتمويه الطيارين الألمان، لم يتردد السوفييت في تشييد مبانٍ خشبية إضافية تزامنا مع إقدامهم على طلاء عدد من المباني الأخرى القيمة بألوان شبيهة بألوان النازل العادية. أيضا، لجأ السوفييت لطلاء الشوارع لجعلها أشبه بالمناطق غير المعبّدة. وفي المقابل، تم تشييد طرقات بالحدائق لتمويه الألمان. واعتمادا على القطارات، نقل السوفييت المعدات والآلات الصناعية بمانع موسكو نحو أماكن أخرى آمنة بالشرق لتضل بذلك المصانع فارغة بالعاصمة.

طيلة فترة الحرب، تعرضت موسكو لنحو 95 غارة جوية شاركت بها أكثر من 7 آلاف طائرة ألمانية. ولحدود شهر أبريل 1942، دمرت الغارات الألمانية على موسكو 19 مصنعا وألحقت أضرارا جسيمة بأكثر من 300 مصنع آخر. أيضا، دمرت قنابل الألمان بنفس الفترة نحو 200 مبنى إداري إضافة لمئات المنازل.