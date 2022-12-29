فيديو يظهر النار تلتهم ملهى في كمبوديا.. ومقتل 10

أدى حريق شب في كازينو في فندق كمبودي إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وإصابة 30 آخرين، حسب ما ذكرت الشرطة يوم الخميس، وأرسلت تايلاند المجاورة عربات إطفاء للمساعدة في مكافحة الحريق في منطقة حدودية مزدحمة.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يقفزون على ما يبدو من نوافذ بعد أن حوصروا في حريق في فندق وكازينو غراند دايموند سيتي في بلدة بويبت الحدودية.

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وذكرت الإذاعة العامة في تايلاند أن عشرات التايلانديين حوصروا بالداخل.

وكان الحريق الذي اندلع نحو منتصف مساء الأربعاء وبقي مشتعلًا حتى صباح اليوم الخميس.

قال الميجور جنرال سيتي لوه، قائد الشرطة في مقاطعة بانتاي مينشي، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون، بعضهم في حالة خطيرة. وأضاف أنه تم إرسال 360 من أفراد الطوارئ و11 عربة إطفاء إلى الموقع وتبحث فرق الإنقاذ عن الضحايا.

مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 إثر حريق بملهى فندق في #كمبوديا قرب حدود #تايلند .. والسلطات ما تزال تحقق في أسباب الحريق#العربية pic.twitter.com/hHMQkN6KBR — العربية (@AlArabiya) December 29, 2022

قال سيتي لوه إن سبب الحريق لم يعرف بعد. يعمل في الكازينو حوالي 400 عامل.

وذكرت هيئة الإذاعة التايلاندية "تاي بي بي إس" أن 50 تايلانديًا، من الموظفين والعملاء، محاصرون داخل مجمع الكازينو. وذكرت أن السلطات الكمبودية طلبت المساعدة في التعامل مع الحريق من تايلاند التي أرسلت خمس عربات إطفاء و10 عربات إنقاذ.

وتقع بويبت في غرب كمبوديا مقابل مدينة أرانيابراتيت التايلاندية الأكثر ثراءً، وهناك تجارة وسياحة مزدحمة عبر الحدود.

وتحدثت الهيئة عن تقارير تفيد بأن جناح الطوارئ في مستشفى أرانيابراتيت كان ممتلئًا مع ضرورة إرسال الضحايا الآخرين إلى مستشفيات أخرى.