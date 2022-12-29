شاهد الحكم يعاقب نيمار بصفراوين ويطرده بالحمراء من أرض الملعب
اللاعب الأشهر طرد حين كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1 بين الفريقين
خرج نيمار، مهاجم نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بكرة القدم، مطرودا مساء أمس الأربعاء، خلال مباراة خاضها فريقه أمام ضيفه "ستراسبورغ" في الجولة 16 من الدوري الفرنسي، وجرت على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، وفيها حصل على بطاقة صفراء بعد اعتدائه بدون كرة في الدقيقة 61 على لاعب "ستراسبورغ" توماسون، وبعدها بدقيقة حصل على الثانية بسبب محاولته التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.
وجاء طرد نيمار حين كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1 بين الفريقين، لكن "باريس سان جيرمان" نجح برغم لعبه بعشرة لاعبين في خطف الفوز بهدف سجله النجم كيليان مبابي في الدقيقة السادسة من الوقت البديل عن الضائع في الشوط الثاني، وبالفوز عزز موقعه في صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن "لانس" الثاني، فيما تجمد رصيد "ستراسبورغ" عند 11 نقطة في المركز 19 قبل الأخير.
وكان البرازيلي ماركينيوس، افتتح التسجيل برأسية عند الدقيقة 14 من الشوط الأول، قبل أن يتحول في الدقيقة 51 من الشوط الثاني إلى سيئ الحظ بتسجيله هدف "ستراسبورغ" عن طريق الخطأ في مرمى فريقه نفسه.
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