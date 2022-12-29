مقطع نادر.. مارادونا لبيليه: "حلمي أن ألعب الكرة معك برأسي"
وسط تصفيق الجمهور في برنامج تلفزيوني، قام النجمان الراحلان وتبادلا ضرب الكرة بالرأس بينهما عدة مرات في براعة هائلة
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بعد وفاة الملك البرازيلي بيليه، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر له مع الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.
وفي برنامج تلفزيوني، قال مارادونا لبيليه: ""حلمي هو أن ألعب الكرة معك برأسي".
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مارادونا لبيليه:— Gorgeous (@gorgeous4ew) December 29, 2022
"حلمي هو أن أضرب الكرة برأسي معك" pic.twitter.com/V6ife12Nmo
ووسط تصفيق الجمهور، قام النجمان الراحلان وتبادلا ضرب الكرة بالرأس بينهما عدة مرات في براعة هائلة.
وانتهى المقطع بعناق حار بين النجمين الراحلين.
وتوفي مارادونا بأزمة قلبية في 25 نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 60 عاما.
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