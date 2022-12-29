مقطع نادر.. مارادونا لبيليه: "حلمي أن ألعب الكرة معك برأسي"

بعد وفاة الملك البرازيلي بيليه، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر له مع الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وفي برنامج تلفزيوني، قال مارادونا لبيليه: ""حلمي هو أن ألعب الكرة معك برأسي".

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مارادونا لبيليه:



"حلمي هو أن أضرب الكرة برأسي معك" pic.twitter.com/V6ife12Nmo — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 29, 2022

ووسط تصفيق الجمهور، قام النجمان الراحلان وتبادلا ضرب الكرة بالرأس بينهما عدة مرات في براعة هائلة.

وانتهى المقطع بعناق حار بين النجمين الراحلين.

وتوفي مارادونا بأزمة قلبية في 25 نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 60 عاما.