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بيليه في الخرطوم
لقطة تذكارية لبيليه من مباراة الهلال السوداني

لماذا زار الأسطورة بيليه العاصمة السودانية؟

الجوهرة السوداء بيليه وصل رفقة نادي سانتوس البرازيلي للعب مباراة واحدة أمام نادي الهلال السوداني عام 1973

الخرطوم - خالد فتحي
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عام 1973 زار أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، السودان بدعوة من نادي الهلال السوداني، في زيارة نادرة للقارة الإفريقية.

وليلة الثلاثاء 20 فبراير من عام 1973، أوشكت عجلة التاريخ أن تتوقف عن الدوران، ووقف السودانيون عامة وعشاق كرة القدم خاصّة في انتظار ظهور رجل واحد هو ادسون ارانتيس دوناسيمنتو الشهير بـ"بيليه" أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، والمتوج بكأس العالم 3 مرات.

بيليه في الخرطوم
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  • بيليه في الخرطوم
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(3 صور)
بيليه في الخرطوم
بيليه في الخرطوم
ملصق المباراة
ملصق المباراة
تذكرة المباراة
تذكرة المباراة

الجوهرة السوداء وصل رفقة نادي سانتوس البرازيلي للعب مباراة واحدة أمام نادي الهلال السوداني.

المباراة التاريخية جرت على ملعب ستاد الهلال السوداني بأم درمان، وانتهت بفوز النادي البرازيلي بهدف وحيد.

والخميس، أسبل بيليه جفنيه للمرة الأخيرة بمستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساوباولو عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

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