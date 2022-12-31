لنرَ أي جزء من دماغك يتفاعل.. اعثر على سلحفاة مختبئة بـ5 ثوان

الأوهام البصرية هي صور محيرة للعقل تتحدى إدراكك وتختبر مهاراتك في الملاحظة. هناك ثلاثة أنواع من الأوهام البصرية: حرفية، وفسيولوجية، ومعرفية. إن الشيء العظيم في الخداع البصري هو أنه يخدع أذهاننا وأعيننا.

ساعدت الرؤى المستمدة من الدراسات حول تأثير الخدع البصرية على الدماغ، العلماء على تحديد مناطق الدماغ التي يتم تنشيطها عندما نتفاعل مع الأوهام البصرية. علاوة على ذلك، من الممتع أن ننشط مهارات الملاحظة لديك. هل أنت مستعد لتحدي الوهم البصري السريع؟ لنبدأ.

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تظهر الصورة أعلاه العديد من أنواع الديناصورات. تختبئ بين هذه الديناصورات سلحفاة تحتاج إلى العثور عليها 5 ثوانٍ. يمكنك إجراء اختبار الوهم البصري هذا بشكل فردي أو مشاركته بين أصدقائك وعائلتك لمعرفة من لديه أفضل مهارة مراقبة في المجموعة.

تم تصميم هذا الاختبار لتحديد مدى سرعة استجابة عقلك لمثل هذه المواقف. كما أنه يزيد من قدرتك العقلية، ويعزز ثقتك بنفسك، ويشحذ مهارات الملاحظة لديك

سيتمكن الأفراد الذين يتمتعون بمهارات مراقبة جيدة من اكتشاف السلحفاة قبل أي شخص آخر. مفتاح التغلب على تحدي الوهم البصري هذا هو تركيز انتباهك على الصورة والبحث عن سلحفاة.

حاول الآن تخيل كيف تبدو السلحفاة ومعرفة ما إذا كان يمكنك تحديد نفس البنية في هذه الصورة.

هل لاحظت السلحفاة؟ أسرع.. لم يبقَ الكثير من الوقت.

يمكن التعرف على السلحفاة من خلال قوقعتها. مع هذا ، قدمنا ​​تلميحًا رئيسيًا يمكنك من خلاله التعرف على السلحفاة بسهولة. وانتهى الوقت. كم منكم رصد السلحفاة؟ ربما يكون معظمكم قد اكتشف السلحفاة الآن، ومن لم يتمكن من اكتشافها لابد أنهم يبحثون عن الإجابة.