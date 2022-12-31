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شخص يدفع طفلا أميركيا من أعلى رصيف محطة ركاب لمترو الأنفاق
شخص يدفع طفلا أميركيا من رصيف محطة مترو الأنفاق

شاهد .. طفل أميركي صغير يواجه الموت على قضبان مترو الأنفاق

في المقطع يقوم شخص فجأة بلا مبرر بدفع طفل صغير يقف برفقة أسرته من على رصيف محطة، ليقع على قضبان المترو

العربية.نت
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رصد مقطع فيديو صادم في مترو أنفاق مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريغون الأميركية تعريض حياة طفل لخطر داهم.

وفي المقطع يقوم شخص فجأة بلا مبرر بدفع طفل صغير يقف برفقة أسرته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.

واستطاعت الشرطة الأميركية توقيف المشتبه به في الواقعة المخيفة التي كان يمكن أن تتحول إلى كارثة إذا كان قطار مترو الأنفاق قادما للمحطة.

وكان نشطاء اليسار المتطرف في المدينة قد انتقدوا قيام الشرطة بدوريات في وسائل النقل العام ، قائلين إنها تعرض حياة المواطنين للخطر.

غير أن هذه الواقعة أثبتت حاجة وسائل المواصلات في المدينة إلى دوريات أمنية للحفاظ على أمن الركاب.

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