شاهد .. طفل أميركي صغير يواجه الموت على قضبان مترو الأنفاق

رصد مقطع فيديو صادم في مترو أنفاق مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريغون الأميركية تعريض حياة طفل لخطر داهم.

وفي المقطع يقوم شخص فجأة بلا مبرر بدفع طفل صغير يقف برفقة أسرته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.

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واستطاعت الشرطة الأميركية توقيف المشتبه به في الواقعة المخيفة التي كان يمكن أن تتحول إلى كارثة إذا كان قطار مترو الأنفاق قادما للمحطة.

Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 30, 2022

وكان نشطاء اليسار المتطرف في المدينة قد انتقدوا قيام الشرطة بدوريات في وسائل النقل العام ، قائلين إنها تعرض حياة المواطنين للخطر.

غير أن هذه الواقعة أثبتت حاجة وسائل المواصلات في المدينة إلى دوريات أمنية للحفاظ على أمن الركاب.