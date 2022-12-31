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باربرا والترز
باربرا والترز

وفاة باربرا والترز.. أول مذيعة ببث إخباري مسائي بأميركا عن 93 عاما

حاورت على مدار 5 عقود زعماء العالم منهم فيدل كاسترو ومارغريت تاتشر والقذافي وصدام حسين بالإضافة لجميع رؤساء أميركا وزوجاتهم

العربية.نت _ وكالات
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ذكرت شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي)، الجمعة، أن باربرا والترز، إحدى أكثر النساء ظهورا على التلفزيون الأميركي كأول مذيعة في بث إخباري مسائي وواحدة من أبرز المحاورين على التلفزيون، توفيت عن عمر يناهز 93 عاما.

قال روبرت إيجر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، الشركة الأم لشركة (إيه.بي.سي)، على تويتر إن والترز التي أنشأت البرنامج الحواري النسائي الشهير "ذا فيو" (وجهة نظر) على شبكة (إيه.بي.سي) عام 1997 توفيت يوم الجمعة في منزلها في نيويورك.

باربرا والترز
باربرا والترز

وأجرت والترز خلال عملها الذي امتد خمسة عقود مقابلات مع مجموعة من زعماء العالم منهم الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، ورئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تاتشر والليبي معمر القذافي والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالإضافة إلى جميع رؤساء الولايات المتحدة وزوجاتهم منذ ريتشارد نيكسون وزوجته بات.

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وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) أن والترز حصلت على 12 جائزة من جوائز إيمي، 11 منها أثناء وجودها في إيه.بي.سي نيوز.

بدأت والتر مسيرتها الإعلامية في برنامج "ذا توداي شو" على شبكة (إن.بي.سي) في ستينيات القرن الماضي ككاتبة ومنتجة. دخلت التاريخ كأول مذيعة تشارك في بث نشرة إخبارية أميركية مسائية حيث اشتركت مع هاري ريسونر في تقديم أخبار إيه.بي.سي المسائية.

باربرا والترز
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باربرا والترز
باربرا والترز
باربرا والترز
باربرا والترز
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