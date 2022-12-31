"سوبر ماركت" بريطاني يوزع الخضار مجاناً في عيد الميلاد

أطلق أحد أشهر محلات السوبر ماركت الكبرى في بريطانيا مبادرة فريدة من نوعها لمكافحة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار ومساعدة الفقراء بالتزامن مع موسم أعياد الميلاد وعطلات نهاية العام، كما تهدف المبادرة إلى التقليل من هدر الطعام الذي تضطر له بعض المتاجر والمحلات الكبرى في الأسواق.

وقررت إدارة متاجر "آزدا" توزيع أكياس من الخضار الطازجة بالمجان على المستهلكين والزبائن في بعض الفروع ببريطانيا، وذلك في محاولة لتقليل الهدر من الطعام الزائد الذي يوشك على انتهاء مدته وكثيراً ما تضطر المتاجر الى إتلافه إذا لم تتمكن من بيعه.

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وسلسلة متاجر "آزدا" هي واحدة من أكبر محلات بيع التجزئة التي تنتشر في كافة أنحاء بريطانيا وهي مملوكة لشركة "وول مارت" الأميركية العالمية.

وتشمل الخضروات التي تقوم بعض الفروع بتوزيعها مجاناً على الزبائن أكياساً من الجزر والقرنبيط والبطاطس وغيرها من الخضراوات.

وتحمل الأكياس لافتات كُتِب عليها: إننا نحب الطعام ولكننا لا نحب هدره، لذا يرجى أن تساعد نفسك؛ لأننا ملتزمون أيضاً بالتبرع بفائض الطعام في عيد الميلاد وطوال العام لمجتمعنا المحلي، الذي نأمل أن نقدم له أكثر من مليون وجبة خلال موسم الأعياد".

وأثارت هذه المبادرة موجة من التعاطف والإشادة والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي في بريطانيا، وسرعان ما أصبح اسم المتجر على قائمة الوسوم الأوسع انتشاراً على "تويتر"، فيما تداول الكثير من الزبائن صوراً للطعام المتاح للتوزيع المجاني في بعض الفروع.

وكتب أحد المغردين على "تويتر" يقول: "حصلتُ على كمية من اللفت والجزر والقرنبيط مجاناً، وصنعتُ الحساء لجميع الجيران المسنين".