تصيب الأطفال بالصداع والغثيان.. حظر دمية شهيرة في روسيا

أعلنت هيئة "روس كاتشيستفو" الروسية للرقابة الاستهلاكية حظر بيع ألعاب "هاغي واغي" Huggy Waggi للأطفال في روسيا، بعد الكشف عن احتوائها على مواد قد تضر بصحة الصغار.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، وجّهت الهيئة بسحب ألعاب Huggy Waggi منخفضة الجودة من الشركات المصنعة غير المعتمدة.

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جاء ذلك على موقع الخدمة الصحافية للهيئة، حيث يشار إلى أن الأسواق الروسية الكبيرة ألغت بطاقات المنتجات التي تحتوي على ألعاب Huggy Waggi.





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وقالت إن "89% من ألعاب "هاغي واغي" التي تمت دراستها تشمل محتوى كبيرا من الفينول، حيث عُثر على زيادة بمادة الفينول بأكثر من 4 أضعاف النسبة المسموحة في إحدى الألعاب المشتراة من السوق، ما قد يصيب الطفل بالنعاس والصداع والغثيان.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الغالبية الساحقة من الألعاب تُباع في السوق الروسية دون حسيب ولا رقيب، ولا تحمل شهادات مطابقة.

وانضمت متاجر التجزئة، والتي تتخصص في بيع ألعاب الأطفال إلى الأسواق الكبيرة، وشاطرتها حظر بيع المنتجات منخفضة الجودة، كما طلب متجر "عالم الأطفال" الشهير من الصنّاع تقديم نتائج الاختبارات الجديدة لبضائعهم، وذلك بعد أن تعهدت الشركة المصنعة بتصحيح الأخطاء.

يذكر أن Huggi Waggi هي وحوش افتراضية من لعبة الرعب الكمبيوترية التي ذاع صيتها على "تيك توك" وبدأت الصناعات في عدة بلدان إنتاج ألعاب للأطفال على صورتها بكميات هائلة.