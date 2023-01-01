شاهد الرياض ودبي وعواصم عالمية تستقبل العام باحتفالات مذهلة

احتفلت مدن وعواصم عربية وعالمية بقدوم العام الجديد باحتفالات مذهلة، وخاصة الألعاب النارية.

وبعرض مبهر من برج خليفة أطول مبنى في العالم، استقبلت دبي العام الجديد 2023 بالأضواء والألوان.

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وتجمع عدد كبير من سكان دبي للاحتفال بالعام الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها سلطات الإمارة.



وقالت حكومة دبي إنها نشرت أكثر من 10 آلاف فرد أمن لتأمين الاحتفالات السنوية.



بعرض مبهر من #برج_خليفة أطول مبنى في العالم .. #دبي تستقبل العام الجديد 2023 باحتفالات مذهلة#العربية pic.twitter.com/wbteTKEOuI — العربية (@AlArabiya) December 31, 2022

كما رصدت كاميرا "العربية" أيضا احتفالات العاصمة السعودية الرياض بالسنة الميلادية الجديدة.

وفي الصين، نفضت مدينة ووهان عن نفسها آثار وباء كوفيد-19، وأطلق سكانها العنان للبهجة والفرح رغم التفشي الجديد لمتحور كورونا.

رغم تزايد حالات الإصابة بـ #فيروس_كورونا في #الصين.. عشرات الآلاف يطلقون بالونات في السماء ويلتقطون صور سيلفي مع أصدقائهم بالكمامات في مدينة #ووهان، احتفالا بالعام الجديد 2023، وسط تواجد أمني كثيف#العربية pic.twitter.com/IMBg4KWY0F — العربية (@AlArabiya) December 31, 2022

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نزل الفرنسيون إلى الشانزليزيه لمشاهدة عروض الألعاب النارية، واجتذب حفل موسيقى ما يقرب من نصف مليون شخص.