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دبي تحتفل بالعام الجديد
دبي تحتفل بالعام الجديد

شاهد الرياض ودبي وعواصم عالمية تستقبل العام باحتفالات مذهلة

برج خليفة أطول مبنى في العالم شهد عرضا مبهرا

دبي - العربية.نت
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احتفلت مدن وعواصم عربية وعالمية بقدوم العام الجديد باحتفالات مذهلة، وخاصة الألعاب النارية.

وبعرض مبهر من برج خليفة أطول مبنى في العالم، استقبلت دبي العام الجديد 2023 بالأضواء والألوان.

وتجمع عدد كبير من سكان دبي للاحتفال بالعام الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها سلطات الإمارة.

وقالت حكومة دبي إنها نشرت أكثر من 10 آلاف فرد أمن لتأمين الاحتفالات السنوية.

كما رصدت كاميرا "العربية" أيضا احتفالات العاصمة السعودية الرياض بالسنة الميلادية الجديدة.

وفي الصين، نفضت مدينة ووهان عن نفسها آثار وباء كوفيد-19، وأطلق سكانها العنان للبهجة والفرح رغم التفشي الجديد لمتحور كورونا.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نزل الفرنسيون إلى الشانزليزيه لمشاهدة عروض الألعاب النارية، واجتذب حفل موسيقى ما يقرب من نصف مليون شخص.

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