صدق أو لا.. القدماء احتفلوا بالعام الجديد بمارس وليس في يناير!

احتفل العالم بحلول سنة 2023 مودّعا عاما مضطربا شهد أحداثا سياسية ورياضية واجتماعية واقتصادية مختلفة. وكان كثيرون حول العالم ينتظرون حلول السنة الجديدة بفارغ الصبر على أمل التخلص من العام 2022 الذي لم يكن سهلا بأي جانب من جوانبه. واحتفلت المدن والعواصم حول العالم بقدوم العام الجديد باحتفالات مذهلة، وخاصة الألعاب النارية.

وإذا رجعنا إلى عمق التاريخ، لن تصدق أن الاحتفال بقدوم العام الجديد لم يكن معترف به سابقاً، فمنذ قرون كانت بداية العام الجديد تختلف وفقاً لكل دولة.

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فقبل عام 2000 قبل الميلاد، لم يكن هناك احتفال بحسابات التقويم الحالي في شهر يناير، بل كانت أغلب الدول حول العالم تحتفل به في منتصف شهر مارس بموسم الربيع، باعتباره اليوم الذي يشهد القمر مكتملًا بعد الاعتدال الربيعي بأواخر مارس، حيث يصبح اليوم مقسمًا بالتساوي بين الليل والنهار.

وأول المدن التي كانت تحتفل برأس السنة هي بابل في العراق، وكان يُعرف هذا الاحتفال بـ"أكيتو" وهي تعني الشعير الذي يحصد في الربيع، وهو عبارة عن مهرجان ديني كبير يتضمن العديد من الشعائر، التي تستمر لمدة 11 يومًا بحسب ما ذكره موقع "Ancient Origins".

وكذلك كانت السنة الرومانية تبدأ في شهر مارس، إلا أن يوليوس قيصر أدخل تعديلًا جديدًا على التقويم الروماني ليصبح تقويمًا شمسيًا بدلًا من قمريًا، وهنا أكّد التقويم الجديد على أن أول يوم من العام الجديد سيكون في شهر يناير، وذلك سنة 153 قبل الميلاد.

وفي عام 567، تم إلغاء الاحتفال بالأول من يناير في العصور الوسطى بالعديد من الدول الأوروبية، ظنًا منهم أنه يعتبر تشبهًا بالعودة للوثنية، حيث أصبح العام الجديد ابتداءً من 25 ديسمبر.

ولكن في عام 1582، تم إعادة الاحتفال برأس العام في الأول من يناير، وفقًا لتقويم "جريجوري" وهو التقويم الميلادي الذي يتم عد السنين فيه بداية من ميلاد المسيح عيسى -عليه السلام- وهو التقويم الذي أصبح متداولًا الآن في جميع البلدان حول العالم، بحسب ما ذكره موقع "timeanddate".