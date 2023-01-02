إذا عثرت على الثعلب وسط الغابة بـ9 ثوان.. فلديك عيون النسر بلا شك!

هل أنت مستعد عزيزي القارئ لاختبار حدة نظرك وقوة ملاحظتك؟ هل تعتقد أن لديك عيون النسر ويمكنك أن تتخطى تحدياً جديداّ؟

اخترنا لك اليوم صورة تحمل خدعة بصرية لغابة كثيفة الأشجار، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حيث يوجد ثعلب على مرأى من الجميع. فقط العبقري قادر على إيجاد الثعلب المخفي في 9 ثوان. فهل أنت واحد منهم؟

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انطلق واختبر مهاراتك في الملاحظة من خلال هذا الوهم البصري.

فلتبدأ إذا.. ومهمتك هي أن تحدد مكان الثعلب في الغابة في أقل من 9 ثوان فقط.

إذا تمكنت من اكتشاف الثعلب في الوقت المحدد، فستنضم إلى مجموعة من النخبة المميزة في حل الألغاز والأوهام البصرية.

وإذا لم تتمكن من العثور على الثعلب في الوقت المحدد، فنحن هنا لنساعدك في تمرين نظرك وقوة الملاحظة لديك، وسنقدم الحل لك في النهاية.

والآن أنت تحتاج إلى تركيز انتباهك ومسح جميع مناطق الصورة بعناية. فهل وجدت الثعلب؟

لديك فقط بضع ثوان متبقية الآن. الوقت يمر..

انتهى الوقت.. والحل هو أن الثعلب يقف ملاصقا للشجرة الثانية حيث يتطابق لون جلده مع لحاء الشجرة.

أشارت الدراسات إلى أن الألغاز والأوهام البصرية يمكن أن تكون مفيدة في فهم طريقة عمل الدماغ البشري، وفي تدريب عقلك على التركيز وتدريب نظرك على الملاحظة. كما تساعد تلك الأوهام البصرية أيضًا في التخلص من التوتر من حياتنا اليومية ولو بشكل مؤقت.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ.. كم استغرفت من الوقت في تحديد مكان الثعلب بالغابة؟