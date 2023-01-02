قتلوا حراسا وأطلقوا سجناء.. 14 قتيلا بهجوم في المكسيك
من بين القتلى 10 من حراس السجن ورجال الأمن
في حادثة لا توصف، هاجم مسلّحون سجنًا في مدينة سيوداد خواريز بشمال المكسيك الأحد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وأتاح لـ 24 سجينًا الفرار، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في الولاية.
وقال المصدر في بيان إن عددا غير محدد من المسلحين شاركوا في الهجوم على متن عربات مصفّحة.
10 قتلى
كما أشار إلى أن من بين القتلى 10 من حراس السجن ورجال الأمن.
وقد نُفّذ الهجوم عند الفجر عندما وصل مسلّحون في عربات مصفّحة وفتحوا النار على الحرّاس.
عائلات كانوا بانتظار زيارة ذوويهم
في الوقت نفسه، كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم لمناسبة العام الجديد.
واستنادًا إلى عناصر التحقيق الأولية، كان هدف الهجوم تسهيل هروب مجموعة سجناء.
كما أضافت النيابة أن الشرطة اعتقلت 4 أفراد بمساعدة الجيش، من دون أن تحدد ما إذا كانوا سجناء هاربين أم من المهاجمين.
يذكر أن السجن في هذه المدينة المكسيكيّة الشماليّة يضمّ أعضاء من فروع مسلّحة لعصابتَي سينالوا وخواريز اللتين تتنافسان للسيطرة على المدينة منذ أكثر من 15 عاما.
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