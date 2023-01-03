إقبال ضخم.. 130 ألف مشجع يبحثون عن تذكرة حفل تقديم رونالدو

شهد الموقع الخاص لبيع تذاكر الحفل الخاص لتقديم النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث يستعد الأسطورة العالمي للظهور للمرة الأولى بالقميص الأصفر أمام الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم اليوم الثلاثاء في ملعب "مرسول بارك" بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي.

ووصلت الطوابير الإلكترونية الخاصة بالموقع لأكثر من 130 ألف شخص يبحثون عن التذكرة لمشاهدة نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مرسول بارك".

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ووصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض للانضمام إلى صفوف نادي النصر.

ونشر النادي السعودي لقطات من وصول المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، لحظة تواجده في صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، بعد قدومه إلى الرياض رفقة عائلته عبر طائرة خاصة.

وكان نادي النصر قد أعلن ضم كريستيانو، الجمعة الماضية، حيث وقع عقداً يرتدي فيه قميص العالمي لمدة موسمين ونصف الموسم.

ومن المقرر أن يرتدي النجم البرتغالي قميص النصر أثناء تقديمه مع إلقاء كلمة للجماهير، في الحفل الذي سيستمر لقرابة الساعتين.

وجرى طرح التذاكر للحضور الجماهيري، وبلغت قيمة التذكرة 15 ريالاً سعودياً، وأعلن النادي أن ريع التذاكر سيعود لمنصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري.