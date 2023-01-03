اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كلب اوكراني
الكلب "أديك"
روسيا و أوكرانيا

هذه قصة الكلب الذي أصرت أوكرانيا على استرداده

شملت الصفقة مبادلة 82 جندياً روسياً بـ140 جندياً أوكرانيا، بينهم سيدات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

احتفت السلطات الأوكرانية بعودة كلب بيت بول خلال تبادل أسرى شمل 209 جنود، وذلك بعد أن تم أسر الكلب منذ 7 أشهر، وإهداء الجنود الروس الكلب للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن البيت بول "أديك" كان يحرس مصنع الحديد والصلب في ماريوبال حين تم أسره مع مدربته الأوكرانية في يونيو الماضي.

وأعطت القوات الخاصة الروسية الكلب لعقيد يدعى يوري كوناتوف الذي كان يحاصر مصنع آزوفستال. وأخذ الكلب وأهداه إلى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بمثابة تذكار من انتصار حققته روسيا في الميدان، وتم توثيق عملية الإهداء بالفيديو، حيث وصفها العقيد بالهدية الممتعة.

وفي الحوار الذي دار بين قديروف والعقيد الروسي أخبر العقيد رئيس الشيشان أن الكلب كان يلقب بأدولف ولكن تم تغيير اسمه إلى أديداس، وأنه كان في سراديب الموتى في آزوفستال، ولكن تم أخذه من امرأة حين عملية الأسر، فسخر قديروف من القصة ومن صاحبة الكلب التي وعدت باسترداده.

وفي تطورات قضية الكلب الأسير، يبدو أن الجانب الأوكراني وفي مفاوضات التبادل أصر على عودة كامل الأسرى وأولهم الكلب، وتم توثيق صفقة التبادل بين الجنود الأسرى الأوكرانيين المفرج عنهم أثناء لقائهم مع ذويهم، وكان من بينهم الكلب أدولف.

هيمارس.. سلاح أميركي فتّاك أوقع أكبر خسارة بشرية بالجيش الروسي في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا هيمارس.. سلاح أميركي فتّاك أوقع أكبر خسارة بشرية بالجيش الروسي في أوكرانيا

وذكرت السلطات الأوكرانية أنه تم تحرير مدربة الكلب مع كلبها خلال الصفقة.

وشملت الصفقة مبادلة 82 جنديا روسيا بـ140 جنديا أوكرانيا، بينهم سيدات.

وأعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، عبر تليغرام، الاثنين، أن بلاده استعادت كلب بيت بول "الشهير" في إطار عملية تبادل الأسرى مع روسيا، والتي جرت في 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

ونشر يرماك صورة للكلب، وقال "نستعيد كلب آزوفستال الشهير أيضا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط