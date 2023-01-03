شاهد أحدث ظهور لجورجينا وكريستيانو جونيور في الرياض

انتشرت صورة لجورجينا وكريستيانو جونيور في الرياض في أحدث ظهور لهما.

وكان الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، بعدما وعد نجم كرة القدم، لاعب نادي النصر السعودي، جماهيره بلقاء قريب.

أحدث ظهور لجورجينا وكريستيانو جونيور في الرياض 😍🇸🇦 pic.twitter.com/fd8opSJTX1 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 2, 2023

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وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط رونالدو فيديو حينما كان في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

وشهد الموقع الخاص لبيع تذاكر الحفل الخاص لتقديم النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث يستعد الأسطورة العالمي للظهور للمرة الأولى بالقميص الأصفر أمام الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم اليوم الثلاثاء في ملعب "مرسول بارك" بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي.

ووصلت الطوابير الإلكترونية الخاصة بالموقع لأكثر من 130 ألف شخص يبحثون عن التذكرة لمشاهدة نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مرسول بارك".