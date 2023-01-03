لإهمالها الدبابات.. خسرت اليابان الحرب العالمية

مع بداية الحرب الصينية اليابانية عام 1937، اتجه اليابانيون لإنتاج عدد كبير من الدبابات لاستغلالها في عملية غزو أراضي الصين. وخلافا للحرب الصينية اليابانية التي مثلت بالأساس حربا برّية، اضطر اليابانيون بعد نحو أربع سنوات، عقب هجوم بيرل هاربر يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، لمواجهة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، بمعارك بحرية بعرض المحيط الهادئ. وأمام هذا الوضع، أهمل اليابانيون تطوير صناعة الدبابات لصالح عملية بناء القطع البحرية الحربية.

تخلف دبابات اليابان

مع اندلاع الحرب بالمحيط الهادئ، اعتمد جيش البر الياباني بالأساس على دبابات النوع 95 ها غو (Type 95 Ha-Gō) الخفيفة والنوع 97 تشي ها (Type 97 Chi-Ha) المتوسطة التي يعود تاريخ ظهورها لمنتصف الثلاثينيات. ومع تواصل الحرب، أثبتت هذه الدبابات اليابانية تأخرها وعدم فاعليتها على ساحات المعارك بكل من الفلبين وبورما. فخلال تلك الفترة، امتلكت الدبابة النوع 95 ها غو مدفعا عيار 37 ملم بينما تميزت النوع 97 تشي ها بمدفع قتال رئيسي عيار 57 ملم. وأثناء المعارك، عجزت قذائف هذه الدبابات اليابانية عن اختراق دروع نظيرتها الأميركية.

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ومع تزايد خسائر قواتها البرية وتراجعها، قبلت اليابان بتجهيز دباباتها بمدافع أخرى أكثر فاعلية. إلى ذلك، جاء قدوم دبابات أم 4 شيرمان (M4 Sherman)، المزودة بمدفع عيار 75 ملم، الأميركية بكثافة لساحة المحيط الهادئ ليعكر مجرى الحرب بالنسبة لليابانيين ويزيد من خسائرهم. وأمام هذا الوضع، قبل المسؤولون العسكريون اليابانيون بخطة إنتاج دبابات قتال جديدة أكثر تطورا لمقارعة أم 4 شيرمان الأميركية.

فشل صناعي

خلال العام 1943، أمر المكتب التقني بالجيش الياباني بالبدء في صناعة الدبابة النوع 3 تشي نو (Type 3 Chi-Nu) المزودة بمدفع عيار 75 ملم لمواجهة دبابات أم 4 شيرمان الأميركية. وبسبب، تراجع كمية الموارد الطبيعية وتواصل سياسة تبجيل الصناعات الحربية البحرية، تأخر برنامج إنتاج الدبابة النوع 3 تشي نو للعام 1944.

وبحلول العام 1945، كثفت الولايات المتحدة الأميركية عمليات القصف الاستراتيجي ضد المناطق الصناعية اليابانية. ومع تراجع إنتاجها الحربي، كان عدد دبابات النوع 3 تشي نو ضئيلا بيد جيش البر الياباني حيث قدر بنحو 166 دبابة فقط.

من جهة ثانية، وضع اليابانيون ما بين عامي 1943 و1944 تصاميم لإنتاج دبابة النوع 4 تشي تو (Type 4 Chi-To) التي كان من المقرر أن تزود بمدفع عيار 75 ملم وأن تضاهي من حيث خاصياتها دبابات بانثر (Panther) الألمانية وتي 34 (T 34) السوفيتية. من جهة ثانية، أوكلت مهمة انتاج هذه الدبابة لمؤسستي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وكوبي للحديد (Kobe Steel) حيث طولبت هاتان المؤسستان بإرسال ما لا يقل عن 25 دبابة النوع 4 تشي تو لجيش البر شهريا.

وبسبب القصف الاستراتيجي الأميركي وشح المواد الأولية، أنتجت اليابان نسختين فقط من هاته الدبابة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، اتجهت السلطات اليابانية لتدمير هاذين النموذجين لتجنب وقوعها بيد الأميركيين.