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بيليه
الأسطورة بيليه

لماذا بالطابق الـ 9؟.. البرازيل تستعد لدفن بيليه وهذا مكان دفنه

بيليه سيدفن في الطابق الـ 9 من مبنى مقبرة نيكروبول التذكارية المطلة على ملعب سانتوس بناء على وصيته

سانتوس، البرازيل- أسوشييتد برس
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رغم مرور 45 عاما على خوض الأسطورة بيليه آخر مبارياته كلاعب، يصعب تخيل كرة القدم الحديثة، أو البرازيل، بدونه.

بيليه سيدفن اليوم الثلاثاء في المدينة التي نشأ واشتهر بها، وساعد في تحويلها إلى "عاصمة عالمية لكرة القدم".

سيقام قداس كاثوليكي في ملعب "فيلا بلميرو" قبل حمل النعش في شوارع سانتوس إلى مقبرة قريبة.

بيليه
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  • بيليه
  • بيليه
(3 صور)
بيليه
بيليه
بيليه
بيليه
بيليه
بيليه

وأفادت مصادر إعلامية برازيلية بأن أسطورة كرة القدم بيليه سيدفن في الطابق التاسع من مبنى مقبرة نيكروبول التذكارية التي تطل على ملعب سانتوس، بناء على وصيته.

وتنفيذا لوصية بيليه سيتم دفنه في ضريح خاص في الطابق التاسع كشرف خاص لوالده الراحل دوندينيو الذي ارتدى القميص رقم 9 كمهاجم.

وتتكون المقبرة العمودية من 32 طابقا وتطل على ملعب فيلا بيلميرو، موطن نادي سانتوس السابق. وتعتبر المقبرة العمودية أيضاً معلماً سياحياً شهيراً، ومصنفة في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية كأطول مقبرة رأسية في العالم.

بيليه
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  • بيليه
  • بيليه
  • بيليه
  • بيليه ضمن المنتخب البرازيلي عام 1990 (أ ف ب)
(4 صور)
بيليه
بيليه
بيليه
بيليه
بيليه
بيليه
بيليه ضمن المنتخب البرازيلي عام 1990 (أ ف ب)
بيليه ضمن المنتخب البرازيلي عام 1990 (أ ف ب)

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين الأحد الماضي، إلى "فيلا بيلميرو" قبل وقت قصير من إخراج النعش من الملعب.

توفي بيليه يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد معركة مع مرض السرطان، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.

وقف آلاف المعزين، وبينهم طلاب مدارس ثانوية وقضاة في المحكمة العليا، يوم الاثنين أمام جثمان بيليه في ملعب عمره قرن من الزمان، حيث جعل بيليه فريق مسقط رأسه أحد أفضل الفرق في البرازيل.

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وضع نعش بيليه، الذي غطى بعلمي البرازيل ونادي سانتوس، وسط ملعب فيلا بيلميرو.

وكان الملعب، الذي يتسع لستة عشر ألف متفرج، محاطا بالمشجعين ومغطى بزخارف مستوحاة من مسيرة بيليه.

وقال برازيليون خرجوا من الملعب إنهم انتظروا ثلاث ساعات في طابور طويل تحت أشعة الشمس الحارقة لوداع بيليه.

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