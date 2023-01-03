مريض طوارئ في بريطانيا انتظر 4 أيام ممدداً على "نقالة"

سجل أحد مرضى الطوارئ في بريطانيا رقماً قياسياً بالانتظار حيث اضطر للبقاء ممداً على "النقالة" مدة أربعة أيام قبل أن يحصل على سرير لتلقي العلاج الأولي اللازم، وذلك خلال الأسبوع الماضي الذي شهد عطلة أعياد الميلاد، وهو الموسم السنوي الذي عادة ما تسجل فيه المستشفيات ازدحامات أكثر من المعتاد بسبب عطلة العيادات والمراكز الطبية المعتادة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "صنداي تايمز" Sunday Times البريطانية، واطلعت عليها "العربية نت"، فقد اضطر أحد المرضى للانتظار ممدداً على النقالة لمدة أربعة أيام قبل أن يحصل على سرير لتلقي العلاج اللازم، وذلك في قسم الطوارئ بمستشفى "غريت ويستيرن" في بلدة "سويندون" جنوب غرب انجلترا.

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وبحسب الصحيفة فإن المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه كان قد وصل الى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف من أجل تلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة، إلا أنه "كان عليه الانتظار لمدة 99 ساعة بينما كان الموظفون يحاولون يائسين العثور على سرير".

وقال طبيب في المستشفى لصحيفة "صنداي تايمز": "نحن محطمون ولا أحد يستمع لنا".

وقال عامل آخر في المستشفى: "نحن وصلنا الى مرحلة أنه لم يعد لدينا ما يكفي من الأكسجين في الاسطوانات لعلاج المرضى المتواجدين في الممرات وسيارات الإسعاف وفي منطقة المشي في قسم الطوارئ".

وكتب جون ويستبروك، كبير المسؤولين الطبيين بالمستشفى، في رسالة بريد إلكتروني تم تسريبها إلى الموظفين: "نحن نرى أعداداً من الحالات لم نرها من قبل".

وتقول "صنداي تايمز" إنه "تم تصوير فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مريضة بشكل خطير وهي نائمة على كرسي بلاستيكي في قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى جون رادكليف في أكسفورد بعد الانتظار لساعات من أجل تلقي العلاج".

وشارك والد الفتاة توم هوك الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب: "إرهاق وجفاف ونقاوم أمراضاً متعددة، هذا أفضل ما يمكن أن تفعله هيئة الخدمات الطبية، بعد خمس ساعات من وصولنا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وبعد 22 ساعة من الاتصال بهم لطلب المساعدة".

ويقول تقرير "صنداي تايمز" إنه يتم رعاية أعداد قياسية من المرضى في ممرات المستشفيات حيث أصبحت أقسام الطوارئ "مكتظة للغاية".

وقال أحد المرضى في مستشفى "رويال ليفربول": "أخبرنا أحد الموظفين أنه كان هناك انتظار لمدة 30 ساعة للحصول على سرير. كان لديه قائمة كبيرة من ثلاث صفحات لجميع الأشخاص الذين كانوا ينتظرون سريراً".