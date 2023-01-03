مصرع أسرة من 5 أشخاص بحريق خيمتين في الأردن

لقيت أسرة من الجنسية الباكستانية مكونة من 5 أشخاص حتفها إثر حريق خيمتين تعيش بها في منطقة غور المزرعة في محافظة الكرك جنوبي الأردن.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان، وصل "العربية.نت" نسخة عنه، إنّ فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك أخمدت، فجر الثلاثاء، حريقاً شبَّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة.

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وتابع العقيد السرطاوي: "نتج عن الحريق وفاة خمسة أشخاص من جنسية آسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة، وجرى نقلهم إلى مستشفى غور الصافي الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق".

المعلومات التي وصلت لـ"العربية.نت" تفيد بأن الأسرة تحمل الجنسية الباكستانية، وهم عمال زراعة في منطقة غورية في الأردن، والوفيات هم رجل أربعيني وامرأة ثلاثينية و3 أطفال دون عمر العاشرة.

وفاتان بحريق ليلاً

هذا وكانت مديرية الأمن العام أعلنت عن تعامل فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان مساء الاثنين مع حريق شب داخل معمل لإعادة تدوير الإطارات في منطقة الموقر، أدى لوفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأخمدت فرق الإطفاء الحريق وقُدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الذين نُقلوا مع الوفيات إلى مستشفى التوتنجي في سحاب، وفُتح تحقيق بشأن الحادث.

وقال مدير مستشفى التونتجي الدكتور أسامة القطارنة، إن الحالات التي نُقلت "حرجة جدا"، ومصابة بكسور في مناطق الحوض والفخذ وتحتاج لتدخل جراحي.

واعتبر القطاونة أن طبيعة الإصابات تدل على وجود انفجار أو أجسام راضة متطايرة أو ارتطامات.