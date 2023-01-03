اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رونالدو مع تيشيرت النصر

ما حقيقة ارتداء رونالدو قميص النصر قبل عشر سنوات؟

تحول الخيال إلى حقيقة وشاهد العالم الأسطورة البرتغالي وهو يحمل قميص النصر

العربية.نت، رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في عام 2012 نشر حساب على تويتر باسم ياسر ولد راضي، صورة مزيفة لكريستيانو رونالدو وهو يرتدي قميص النصر السعودي على سبيل السخرية. وأشار في تعليقه إلى أنه من المستحيل أن تصبح هذه الصورة حقيقية، حينها كان رونالدو في أوج تألقه مع ريال مدريد.

لكن بعد عشر سنوات تحول الخيال إلى حقيقة وشاهد العالم الأسطورة البرتغالي وهو يحمل قميص النصر بعد الاتفاق على صفقة تزيد قيمتها على 200 مليون يورو، كما تكهنت وسائل إعلام.

السعودية.. شاهد أصغر مشجع "نصراوي" يقلد رونالدو السعودية السعودية.. شاهد أصغر مشجع "نصراوي" يقلد رونالدو

ونشر رونالدو صورة له بتي شيرت نادي النصر على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حققت حتى الآن ما يقرب من 30 مليون إعجاب، وهو الرقم الذي تحقق في 15 ساعة فقط، لتقفز الصورة وتدخل ضمن الصور الأكثر إعجابا في قائمة إنستغرام لعام 2022، ويتحول رونالدو لأكثر شخصية موجودة ضمن قائمة أكثر صور تحقيقا للإعجاب عبر إنستغرام في عام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط