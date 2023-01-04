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APWalter Cunningham
والتر كاننغهام - أب
الفضاء

وفاة رائد الفضاء والتر كاننغهام.. شارك بأول رحلة مأهولة

انحرط بمهمة ببرنامج أبولو مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر بالسنوات اللاحقة

واشنطن- رويترز
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قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق والتر كاننغهام، الذي سافر على متن رحلة (أبولو 7) في عام 1968، ضمن أول
مهمة مأهولة في برنامج أبولو مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر في السنوات اللاحقة، توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90
عاما.

وانضم كاننغهام إلى زميليه والتر شيرا ودون إيزيل في المهمة الناجحة التي استغرقت 11 يوما، والتي جرت في مدار قريب من الأرض كأول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة أبولو الفضائية الجديدة التي خاضت لاحقا غمار الرحلة إلى القمر.

وكانت رحلة (أبولو 7) استئنافا لبرنامج الرحلات الفضائية القمرية لوكالة ناسا بعد 21 شهرا من الحريق الذي أودى بحياة أفراد طاقم (أبولو 1) الثلاثة خلال تجربة إطلاق أرضية في أواخر يناير كانون الثاني 1967.

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وقالت ناسا إن كاننغهام، الذي خدم في سلاحي البحرية ومشاة البحرية الأميركيين، ونفذ 54 مهمة كطيار مقاتل قبل تقاعده برتبة كولونيل، تم اختياره كرائد فضاء في عام 1963.

وقال بيل نيلسون المدير في ناسا في بيان أعلن فيه نبأ الوفاة "كان والت كاننغهام طيارا مقاتلا وعالما فيزيائيا ورائد أعمال- لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا".

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