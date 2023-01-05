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من مزاد التونة في اليابان من 3
من مزاد التونة في اليابان
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بأول مزاد في اليابان بـ2023.. بيع سمكة تونة بـ 266 ألف دولار

هذا السعر أكثر بمقدار مرتين مما كان عليه في المزاد في العام الماضي

العربية.نت
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بيعت سمكة تونة تزن 212 كيلوغراماً في المزاد الأول للعام الجاري في اليابان بـ 36 مليون ين ياباني (266 ألف دولار)، بحسب ما أفادت وكالة "كيودو" للأنباء.

وذكرت الوكالة أن هذا السعر أكثر بمقدار مرتين مما كان عليه في المزاد في العام الماضي، حيث تم بيع سمكة تونة تزن 211 كيلوغراما بـ 16.88 مليون ين (145 ألف دولار)، وأكثر بمقدار 1.5 مرة مما كان عليه عام 2021 عندما تم بيع أغلى سمكة تونة بـ 20 مليون ين (202 ألف دولار).

من مزاد التونة في اليابان
من 2
  • من مزاد التونة في اليابان
  • من مزاد التونة في اليابان
(2 صور)
من مزاد التونة في اليابان
من مزاد التونة في اليابان
من مزاد التونة في اليابان
من مزاد التونة في اليابان

وتم تسجيل أعلى سعر لسمكة تونة في عام 2019 عندما جرى بيعها في المزاد الأول بعد عيد رأس السنة بـ 333 مليون ين (3.1 مليون دولار).

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وفي عام 2020 كان السعر مرتفعا أيضا وبلغ 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار)، ولكن كان هناك بالفعل اتجاه نزولي أصبح أكثر وضوحا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وعادة ما يجذب أول مزاد تونة بعد عيد رأس السنة الكثير من الاهتمام، حيث يعتبر بشكل غير رسمي علامة اقتصادية ونوعا من التوقعات للعام. وتوقعات "التونة" ليست دقيقة دائما، لكن السعر المرتفع في المزاد الأول للعام الجديد يعتبر فألا جيدا.

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