شاهد عجيبة حيوانية صوّرها إنجليزي لثعلب ظهر يمشي على ساقيه

قال إنجليزي يقيم وزوجته ببلدة في مقاطعة "ديربيشاير" بوسط إنجلترا، هي Ilkeston البعيدة أكثر من 200 كيلومتر عن لندن، إنها "صرخت تناديني لأحضر سريعا إلى حيث كانت جالسة قرب نافذة البيت، وقالت وأنا قادم إليها إنني لن أصدق ما تراه" بحسب ما أخبر صحيفة DerbyshireLive المحلية التوزيع في المقاطعة.

ولم يصدق فيليب كارتر فعلا ما وقعت عيناه عليه، فقد رأى ثعلبا يتجول على ساقين في حديقة المنزل بحثا عن طعام، وظل على تلك الحال 45 دقيقة، كان الزوج يقوم خلالها بتصويره "لكنه هرب حين خرجنا لإطعامه، ثم عاد ليحصل على ما تركناه من طعام بالحديقة" وفقا لما قال كارتر للصحيفة التي بثت بموقعها فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى ما يمكن اعتباره عجيبة حيوانية، حيث يستخدم الثعلب ذيله الكثيف ليحفظ توازنه أثناء مشيه على قدميه.

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نقلت الصحيفة أيضا، أن الثعلب الذي ظهر في الحديقة بعد ظهر 17 ديسمبر الماضي، في وقت كان كارتر منشغلا بإعداد شجرة عيد الميلاد "هو واحد من ثعالب تأتي إلى هنا طوال الوقت، ولكن ليس مثل هذا الثعلب أبدا، فهو بساقين فقط، وركض بهما في لحظة ما نحو بوابة الحديقة، وكان ركضه بجسم عمودي وبشكل مستقيم. لن تصدق ذلك ما لم تره. إنه أمر استثنائي ونادر تماما، لذلك طلبت زوجتي أن أسرع ومعي هاتفي المحمول لتصويره" وفق تعبيره.

تابع وقال: "أذهلني ما رأيت. كان من الغريب جدا أن أراه يسير عموديا مع ذيله، فقط وضع رأسه للأمام وانطلق هاربا. لم أر أبدا أي شيء يتحرك بتلك السرعة (..) أعتقد أني أعرف مكان إقامته تقريبا، لكني لا أريد إزعاجه" مضيفا أنه لم ير الثعلب منذ ظهر قبل أسبوعين في الحديقة، فيما ذكر مسؤول في "إدارة ديربيشاير للحياة البرية" للصحيفة أمس الأربعاء أنه لم ير شيئا كهذا في البرية قبل الآن، وأن الثعلب الذي "تكيّف مع الحياة على قدمين" يبدو بصحة جيدة نسبيا.