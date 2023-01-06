بعد صراع مع السرطان.. وفاة مهاجم منتخب إيطاليا السابق

توفي جيانلوكا فيالي، مهاجم منتخب إيطاليا السابق الذي ساعد سامبدوريا ويوفنتوس على الفوز بألقاب الدوري الإيطالي والبطولات الأوروبية قبل أن يصبح لاعباً ومديراً في تشيلسي. كان عمره 58 عاما.

وأكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وفاة فيالي يوم الجمعة.

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وأعلن فيالي في عام 2018 أنه تغلب على معركة استمرت لمدة عام مع سرطان البنكرياس، لكنه قال بعد ذلك في ديسمبر/ كانون أول 2021 أن المرض قد عاد.

مع تدهور حالته، أعلن فيالي في منتصف ديسمبر/ كانون أول أنه سيتنحى مؤقتًا عن دوره كرئيس لوفد منتخب إيطاليا.

تم تعيين فيالي رئيسًا للوفد تحت قيادة روبرتو مانشيني، مدرب آزوري، وصديقه القديم وزميله السابق في الفريق.

عُرف فيالي ومانشيني باسم "توأم الهدف"، عندما لعبا معًا في سامبدوريا، وقادا النادي الموجود في جنوة إلى لقبه الوحيد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عام 1991 واللقب الأوروبي الوحيد في عام 1990 مع كأس الأبطال - بالإضافة إلى أربعة ألقاب في كأس إيطاليا.

كما قاد فيالي ومانشيني سامبدوريا إلى نهائي كأس أوروبا عام 1992، والذي خسره أمام برشلونة على ملعب ويمبلي.

كرئيس للوفد، اجتمع فيالي مع مانشيني لمساعدة إيطاليا على الفوز ببطولة أوروبا بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح في ويمبلي العام الماضي.

وقال مانشيني خلال بطولة اليورو: "لدينا علاقة تتجاوز الصداقة ... إنه مثل الأخ الحقيقي بالنسبة لي".

تأتي وفاة فيالي بعد ثلاثة أسابيع من رحيل نجم آخر كبير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، سينيشا ميهايلوفيتش، الذي توفي بعد معركة طويلة مع سرطان الدم.

لعب ميهايلوفيتش أيضًا مع مانشيني في سامبدوريا بعد أن غادر فيالي النادي إلى يوفنتوس.

فاز فيالي بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي مرة أخرى في يوفنتوس، كما رفع كأس دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي مع البيانكونيري.

لعب فيالي للمنتخب الإيطالي في الفترة من 1985 إلى 1992، حيث شارك في 59 مباراة وسجل 16 هدفًا.

أنهى فيالي مسيرته الكروية مع إدارة تشيلسي أيضًا، وقاد النادي اللندني إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الكؤوس.

واصل العيش في لندن بعدما ترك نادي تشيلسي واتجه إلى التعليق التلفزيوني ومشاريع أخرى.