لهذا السبب أنا هنا.. رونالدو يكشف سر انتقاله إلى النصر

في أول مقابلة بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي، أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن لديه شعورا رائعا بالانضمام إلى النصر، مضيفا أن تمثيل هذا النادي يعد "شرفا له".

"الدوري السعودي لديه إمكانات كبيرة جدا"

وأضاف رونالدو خلال مقتطفات من المقابلة نشرها نادي النصر على حسابه في تويتر: "أنا متطلع للبدء بجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي.. أنا سعيد جدا أن أكون هنا".

" لهـذا السبب .. أنا هنـا اليوم "🎙️



النجـم التاريخي ..

لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يتحـدث في أول لقـاء حصري 🎬 pic.twitter.com/epKbz3UtBu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 5, 2023

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كما أضاف: "أهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز من أجل النادي"، معتبرا أن لدى الدوري السعودي إمكانات كبيرة جدا ولاعبين من الطراز العالمي. إنه قوي جدا وتنافسي بشكل كبير، ولهذا السبب أنا هنا اليوم".

إيقاف مباراتين

إلى هذا، تلقت إدارة نادي النصر السعودي البطاقة الدولية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرفوقة بعقوبة الإيقاف التي فرضها عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان النصر قدم لاعبه البرتغالي يوم الثلاثاء في ملعبه مرسول بارك بالرياض بعد أن تعاقد معه يوم السبت في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وبحسب مصادر "العربية" فإن إدارة النادي العاصمي تلقت البطاقة الدولية للنجم البرتغالي مرفوقة بإيقاف العقوبة لمباراتين من تاريخ تسجيله في كشوفات النادي.

وفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراتين في نوفمبر بعد أن ألقى بالهاتف المحمول لأحد المشجعين في مباراة إيفرتون الموسم الماضي، وبإرفاق العقوبة في بطاقته الدولية فإن رونالدو لن يشارك في مباراتي النصر المقبلتين من تاريخ تسجيله في كشوفات نادي النصر.