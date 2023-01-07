اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عميد سابق في جامعة الأزهر لبرنامج الندوة: الدراسات الحالية لا تخدم المجتمع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رأى دكتور محمد أبو عاصي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، أن الدراسات والرسائل العلمية الحالية، لا تخدم المجتمع.

وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت أبو عاصي إلى أنه يجب أن تركز الدراسات الإسلامية على دائرة المسكوت عنه في الإسلام، وضرورة التركيز على المشكلة وطريقة حلها، وأن هناك مشكلة في التواصل بين لغة التراث القديمة والكتابة الحديثة، وأن العقل الدراسي في الشريعة الإسلامية هو أسير الجزئيات ويجب تنشئة الطالب على مناهج فكرية وعقلية، وكذلك يجب تنقيح كتب التراث والتفسير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ولائم لتقديم الطعام مجانا لجماهير "خليجي 25" ولائم لتقديم الطعام مجانا لجماهير "خليجي 25"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط