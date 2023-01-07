عميد سابق في جامعة الأزهر لبرنامج الندوة: الدراسات الحالية لا تخدم المجتمع

رأى دكتور محمد أبو عاصي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، أن الدراسات والرسائل العلمية الحالية، لا تخدم المجتمع.

وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت أبو عاصي إلى أنه يجب أن تركز الدراسات الإسلامية على دائرة المسكوت عنه في الإسلام، وضرورة التركيز على المشكلة وطريقة حلها، وأن هناك مشكلة في التواصل بين لغة التراث القديمة والكتابة الحديثة، وأن العقل الدراسي في الشريعة الإسلامية هو أسير الجزئيات ويجب تنشئة الطالب على مناهج فكرية وعقلية، وكذلك يجب تنقيح كتب التراث والتفسير.