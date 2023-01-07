عميد سابق في جامعة الأزهر لبرنامج الندوة: الدراسات الحالية لا تخدم المجتمع
وضع القراءة
100% حجم الخط
رأى دكتور محمد أبو عاصي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، أن الدراسات والرسائل العلمية الحالية، لا تخدم المجتمع.
وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت أبو عاصي إلى أنه يجب أن تركز الدراسات الإسلامية على دائرة المسكوت عنه في الإسلام، وضرورة التركيز على المشكلة وطريقة حلها، وأن هناك مشكلة في التواصل بين لغة التراث القديمة والكتابة الحديثة، وأن العقل الدراسي في الشريعة الإسلامية هو أسير الجزئيات ويجب تنشئة الطالب على مناهج فكرية وعقلية، وكذلك يجب تنقيح كتب التراث والتفسير.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
غرامة 20 % لزيارة السد العالي.. صورة تثير جدلا في مصرأثارت صورة تمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فرض غرامة على التذاكر الخاصة بمشاهدة السد العالي بنسبة 20%، جدلا كبيرا في مصر.وتضمنت الصورة ... سوشيال ميديا
-
الجيش الروسي: ملتزمون بالهدنة رغم القصف الأوكرانيالعرب والعالم
-
مصر.. التحقيق في منع طالب مريض من التبول خلال الامتحانالطالب يروي الواقعة لـ "العربية.نت" وعميد الكلية يعلن نتائج التحقيق مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية