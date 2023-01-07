مذكرات الأمير هاري تورطه.. اتهامات بـ"خيانة" الجيش

أثارت مقتطفات من مذكرات الأمير البريطاني هاري انتشرت، الخميس، ضجة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بقوله إنه قتل 25 من طالبان في أفغانستان أثناء خدمته العسكرية على طائرة هليكوبتر، واصفاً إياهم بأنهم "قطع شطرنج أقصيت من فوق الرقعة".

فقد اتهم عسكريون بريطانيون الأمير هاري بـ"خيانة" الجيش وتعريض الجنود والجمهور العام للخطر.

مادة اعلانية

"استغلال التصريحات"

وحذر القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، الكولونيل ريتشارد كيمب، من أن "الإرهابيين سوف يستغلون تصريحات دوق ساسكس السيئة"، وفق تعبيره.

وقال كيمب لصحيفة "التلغراف": "ستغذي كلماته (الأمير هاري) الدعاية الإرهابية لشن هجمات ضد المملكة المتحدة"، مضيفاً: "تغذي هذه التصريحات الدعاية وتساعد الإرهابيين على تجنيد الناس وجعلهم متطرفين لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والجنود البريطانيين".

"نفس الطريقة التي خان بها عائلته"

من جانبه اتهم الكولونيل تيم كولينز في كلمة له الأمير هاري بـ"خيانة" الجيش بنفس الطريقة التي خان بها عائلته، قائلاً: "أعتقد أنه ساذج تماماً. لا يوجد فهم لما يفعله وما فعله. لقد احتضنه الجيش دائماً بغض النظر عما حدث من قبل. هو الآن يخون تلك الثقة بنفس الطريقة التي خان بها عائلته".

وأردف: "من بين تأكيداته الادعاء بأنه قتل 25 شخصاً في أفغانستان. هذه ليست الطريقة التي تتصرف بها في الجيش، ليست هذه الطريقة التي نفكر بها. لقد خذلنا بشدة".

"كانوا بشراً"

يذكر أن شقيق وزير الداخلية في طالبان، سراج الدين حقاني، كان رد على الأمير هاري. وكتب أنس حقاني على حسابه في تويتر، الجمعة: "من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج، كانوا بشراً. كان لديهم عائلات تنتظر عودتهم".

كما أضاف: "الحقيقة هي ما قلته، كان شعبنا البريء قطع شطرنج لجنودكم وقادتكم العسكريين والسياسيين، مع ذلك فقد هُزمت في "لعبة المربع" الأبيض والأسود"، حسب ما جاء في تغريداته.

فترتا خدمته

يشار إلى أن سيرة هاري الذاتية التي تحمل عنوان (سبير) "الاحتياطي" طُرحت للبيع في إسبانيا قبل طرحها عالمياً في العاشر من يناير. ويكشف الكتاب عمق الشقاق بين الأمير هاري وأخيه وريث العرش الأمير وليام، واعترافات أخرى مثل تعاطي مخدرات.

وفي أحد فصول الكتاب، يروي الأمير عن فترتي خدمته في أفغانستان، الأولى عندما كان مسؤول تحكم جوي متقدم في 2007-2008، والثانية في 2012 حينما كان مساعد طيار مسؤولاً عن توجيه النيران على متن طائرات أباتشي هجومية، كما يكشف عدد الأشخاص الذين قتلهم، وفق رويترز.

"لم تشعرني بالخزي"

كذلك كتب هاري: "لم تكن هذه إحصائية تشعرني بالفخر لكنها أيضاً لم تشعرني بالخزي"، وفق النسخة الإسبانية من الكتاب.

واستطرد: "حينما وجدت نفسي وسط لهيب المعركة وارتباكها، لم أفكر في هؤلاء الخمسة والعشرين كبشر"، مضيفاً: "كانوا قطع شطرنج أُقصيت من فوق الرقعة، تم القضاء على الأشرار قبل أن يتمكنوا من قتل الأخيار".

لا تعليق

يأتي صدور الكتاب بعدما تخلى هاري وزوجته الأميركية ميغان عن الواجبات الملكية في 2020 للانتقال إلى كاليفورنيا وبدء حياة جديدة. ومنذ ذلك الحين، وجه الثنائي انتقادات لاذعة لقلعة وندسور والصحافة البريطانية.

ومثلما جرت عادة العائلة المالكة، رفض متحدثون باسم الملك تشارلز والأمير وليام التعليق.

إلى ذلك تستعرض وسائل الإعلام البريطانية تفاصيل الكتاب باستفاضة، لكن كثيرين في لندن قالوا الجمعة إنهم غير مهتمين ولا يريدون التحدث عن الأمر.

فيما عبر بعض من أبدوا استعداداً للتحدث عن اعتقادهم بأن هاري تمادى.