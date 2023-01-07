مسؤول كويتي يتعرض للسرقة بحفل افتتاح خليجي 25: شقوا جيبي وسرقوا محفظتي
أكد مسؤول كويتي أنه تعرض للسرقة خلال اقتحام حفل افتتاح بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في البصرة العراقية.
عبدالعزيز السمحان عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لـ"جريدتكم": شقوا جيب دشداشتي بموس وباقوا "بوكي"#الوفد_الكويتي#كاس_الخليج #خليجي_25 pic.twitter.com/L4Ci4h3oAf— جريدتكم (@ImeGrop) January 6, 2023
وقال عبدالعزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم: "شقوا جيب دشداشتي بموس.. وباقوا بوكي (محفظتي)"، وفق ما صرح في فيديو نشره حساب موقع "جريدتكم" في تويتر.
وأضاف: "حنا تركنا المنصة وطلعنا بعد خبر عدم دخول ممثل أمير البلاد.. هذا الشيء أزعجنا وضايقنا وتضامنا مع الشيخ فهد ناصر الصباح، وحاليا حنا موجودين في الفندق مقر إقامتنا".
اشتباك يجبر وفد الكويت على الانسحاب
وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو تظهر اشتباكاً بالأيدي أثناء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، أمس الجمعة، في مدينة البصرة العراقية.
وبينما لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على الموقف، أعلنت البعثة الكويتية انسحابها، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية كويتية.
كما أضافت المصادر أن البعثة كانت آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة، حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وانسحبت من الحفل لأسباب أمنية.
وتابعت أن أطرافاً غير مدعوة دخلت إلى حفل الافتتاح، وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات، ما أثار الفوضى.
انفلات أمني
يذكر أن الوفد الكويتي كان وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر إلى الملعب، وبرفقة وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.
وبعد الاشتباكات، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرا لانفلات الأمن.
-
مكارثي رئيسا للنواب الأميركي: بدأ العمل الشاقبعد 15 جولة ولمدة 4 أيام، نجح أخيرا الجمهوري كيفن مكارثي، السبت، بالفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي.وعقب فوزه بالمنصب، قال "الآن بدأ العمل الشاق ... أميركا
-
طفل عمره 6 سنوات يطلق النار على معلمته في أميركاقائد الشرطة: مطلق النار طفل في السادسة وهو محتجز حالياً.. هذا ليس إطلاق نار عرَضياً والضحية شابة في الثلاثينات وحياتها مهددة أميركا
-
فيديو لجورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"سلطان الطرب: "أنا مسميه على التلفون jesus وودي" سوشيال ميديا