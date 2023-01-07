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"الذاكرة السياسية".. ميشال أليو ماري وزيرة تونسية بمسيرة زاخرة

هل استخدمت طائرة بن علي؟ وهل أنفق الأخير على عطلاتها؟

العربية.نت
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في الحلقة الأولى من ثلاثية "الذاكرة السياسية"، تتحدث الوزيرة الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري عن مسيرتها الزاخرة.

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فهي كانت وزيرة تربية ثم وزيرة شباب ورياضة فوزيرة دفاع ثم وزيرة داخلية فوزيرة عدل قبل أن تتسلم حقيبة الخارجية.

كذلك كانت نائبة في البرلمان الفرنسي لدورات عدة ثم نائبة في البرلمان الأوروبي، وترأست حزب التجمع من أجل الجمهورية.

وترفض الوزيرة الفرنسية مقولة إن فرنسا تصطف خلف واشنطن، مُشيرة إلى وجود نقاط مشتركة معها وأخرى مختلفة عنها.

وترد أليو ماري على الاتهامات التي وُجهت لها حيال الأزمة في تونس فتقول: "تم تشويه تصريحاتي على مواقع التواصل، لأنني كنت مرشحة محتملة لرئاسة الجمهورية الفرنسية".

وتنفي رئيسة الدبلوماسية الفرنسية السابقة أن تكون استخدمت طائرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي أو أن يكون الأخير دفع عنها نفقات عطلاتها في تونس.

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