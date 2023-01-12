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خطف في وضح النهار في فرنسا
لقطة من الفيديو الذي أظهر عملية الخطف

شاهد.. عملية خطف في وضح النهار في فرنسا

4 شبان ضربوا رجلاً صباح الأحد في ساحة إحدى القرى ووضعوه في صندوق سيارة وفروا بها

العربية.نت
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أثارت عملية خطف في وضح النهار في منطقة هادئة من فرنسا الاستغراب بين الفرنسيين، حيث لم يعتادوا على هذا النوع من الجرائم.

وتم تصوير عملية الخطف هذه التي وقعت نهار الأحد الماضي من قبل سكان قريبين من مكان حدوثها في ساحة بلدة فيلباريسي الهادئة في محافظة سين ايه مارن.

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ويظهر الفيديو 4 شبان وهم يحاولون خطف رجل ووضعه في صندوق سيارة، وسط مقاومته لهم مما اضطرهم لضربه. وفي نهاية المطاف تمكنوا من خطفه ووضعه في صندوق السيارة وفروا مسرعين بها.

وقد اتصل العديد من سكان البلدة الذين شهدوا الحادثة بالشرطة للتبليغ عنها. ويؤكد سكان المنطقة أن الشبان ليسوا من قاطنيها.

وقد صادرت الشرطة هاتفا محمولا كان قد وقع في مكان حدوث عملية الخطف وهي تحقق في الجريمة لتحديد فاعليها وضحيتها والدوافع وراءها.

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