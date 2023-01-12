شاهد.. عملية خطف في وضح النهار في فرنسا
4 شبان ضربوا رجلاً صباح الأحد في ساحة إحدى القرى ووضعوه في صندوق سيارة وفروا بها
أثارت عملية خطف في وضح النهار في منطقة هادئة من فرنسا الاستغراب بين الفرنسيين، حيث لم يعتادوا على هذا النوع من الجرائم.
SEINE-ET-MARNE : Un jeune homme a été enlevé par quatre individus armés en pleine rue ce week-end à #Villeparisis et forcé à entrer dans le coffre d'une voiture. La victime et les ravisseurs sont toujours recherchés (Europe 1). pic.twitter.com/WMPzEVjrb7— Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 10, 2023
وتم تصوير عملية الخطف هذه التي وقعت نهار الأحد الماضي من قبل سكان قريبين من مكان حدوثها في ساحة بلدة فيلباريسي الهادئة في محافظة سين ايه مارن.
ويظهر الفيديو 4 شبان وهم يحاولون خطف رجل ووضعه في صندوق سيارة، وسط مقاومته لهم مما اضطرهم لضربه. وفي نهاية المطاف تمكنوا من خطفه ووضعه في صندوق السيارة وفروا مسرعين بها.
وقد اتصل العديد من سكان البلدة الذين شهدوا الحادثة بالشرطة للتبليغ عنها. ويؤكد سكان المنطقة أن الشبان ليسوا من قاطنيها.
وقد صادرت الشرطة هاتفا محمولا كان قد وقع في مكان حدوث عملية الخطف وهي تحقق في الجريمة لتحديد فاعليها وضحيتها والدوافع وراءها.
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