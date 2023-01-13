وفاة ابنة ألفيس بريسلي بنوبة قلبية.. ووالدتها تنعاها بكلام مؤثر

توفيت ليزا ماري بعد ساعات من إصابتها بنوبة قلبية في المنزل الذي كانت تعيش فيه في كالاباساس، كاليفورنيا.

في وقت سابق من يوم الخميس، تم نقل ليزا البالغة من العمر 54 عامًا إلى المستشفى في حالة حرجة وقيل إنها في غيبوبة بعد "سكتة قلبية" بعد فترة وجيزة من شكواها من آلام في المعدة.

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وقالت والدتها بريسيلا في بيان: "بقلب حزين يجب أن أشارك الأخبار المدمرة.. ابنتي الجميلة ليزا ماري تركتنا".









تأتي وفاة بريسلي بعد يومين فقط من التقاط صور لها مع والدتها في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في بيفرلي هيلز هيلتون حيث فاز أوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل عن تصويره لوالدها في فيلم إلفيس باز لورمان. وتابع بيان بريسيلا: "كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق. نطالب بالخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذه الخسارة العميقة. شكرا لكم على الحب والصلاة. في هذا الوقت لن يكون هناك أي تعليق آخر".

وكانت ليزا ماري بريسلي نقلت إلى المستشفى، الخميس، بسبب إصابتها بسكتة قلبية كما أكدت بعض التقارير، ومع وصول الإسعاف قبل نقلها إلى المستشفى أجروا لها الإنعاش القلبي الرئوي وتمكن أحد المسعفين من العثور على نبض.

وكانت ليزا ماري، ابنة إلفيس وبريسيلا بريسلي، متواجدة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ليلة الثلاثاء الماضي في بيفرلي هيلز، حيث حضرت هي ووالدتها في الحفل من أجل رؤية أوستن بتلر يفوز بجائزة غلوب عن تصويره لملك الروك أند رول في فيلم "إلفيس".

ومن المعروف أن ليزا ماري بريسلي مغنية وكاتبة أغان أميركيّة مشهورة اشتهرت بأغانيها الشعبيّة المتنوّعة. بريسلي هي الطفلة الوحيدة والوريثة الوحيدة لممتلكات والدها ألفيس بريسلي الشهير. طوّرت حياتها المهنية في عالم الموسيقى وأصدرت ثلاثة ألبومات. لكن سابقا عام 2019 لم تكن ابنة إلفيس بريسلي بعد طلاقها، على ما يرام، وتعرّضت لمخاطر متهوّرة في صحّتها. ابتداء من البدانة لدرجة أصبحت تزن 120 كيلوغراماً فقد تضاعف وزنها في غضون عامين.

ليزا ماري بريسلي يومها عهدت بتوأمها إلى جدتهما، وبحسب ما ورد هجرها أقاربها بينما كانت تكافح إدمانها. بعد انفصالها عن عازف الغيتار مايكل لوكوود غرقت في تعاطي الكحول والمخدرات، "وواصلت ليزا ماري نزولها الرهيب إلى الجحيم" وزادت الأمور سوءا بعد انتحار ابنها في 12 تموز 2020.

"الحزن وحيد بشكل لا يصدق". في 30 آب الماضي 2022، تحدثت ليزا ماري بريسلي عن المأساة التي تلتهمها منذ أكثر من عامين بسبب انتحار ابنها بنيامين كيو، البالغ من العمر 27 عامًا، بعد أن أطلق النار على نفسه.

بمناسبة اليوم الوطني للتوعية على الحداد، كتبت الزوجة السابقة لمايكل جاكسون، في أعمدة مجلة "People"، رسالة مفتوحة: "إذا أردنا التقدم، يجب أن نتحدث عن الحداد. أنا أقاتل بالفعل ضد نفسي، لقد آذيت نفسي أشعر بالذنب كل يوم. لكن بالإضافة إلى ذلك، سيحكم عليك الآخرون ويتهمونك أيضًا. سيهرب "أصدقاؤك" القدامى وأحيانًا عائلتك".

لكنّها ما لبثت أن انتقضت للتغلّب على محنتها من أجل توأمها البالغ من العمر 14 عامًا وابنتها الكبرى رايلي.