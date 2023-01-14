من هما الحسناوتان ممثلتا العرب بمسابقة ملكة جمال الكون؟

تتجه أنظار العالم ومحبي الجمال والمهتمين بمسابقات الجمال، مساء السبت، إلى مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية، حيث تشارك 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم بينهن ملكتان عربيتان في حفل انتخاب ملكة جمال الكون "71st Miss Universe"، ويتساءل كثيرون عن هوية الحسناوتين ممثلتي العرب بمسابقة ملكة جمال الكون.

سيُتوج حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71، الفائزة في عام 2022 بعد أن تم تأجيل الحدث العام الماضي.

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وسيتم اختيار 16 متبارية من أصل 86 مشاركة، ومن ثم يتم اختيار 5 شابات منهن، ومن ثم 3 لتنتهي المسابقة باختيار ملكة جمال الكون لعام 2022.

أقيم الاحتفال الأول للمسابقة، الأربعاء، في نيو أورليانز، وتضمن جولات بأزياء مختلفة، تمهيدا للحفل المنتظر اليوم السبت.

المشاركتان العربيتان هما ياسمينا زيتون من لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين.

وياسمينا زيتون كانت قد حصدت ملكة جمال لبنان عام 2022، أما إيفلين خليفة فهي عارضة الأزياء وعازفة البيانو.



إيفلين خليفة إيفلين خليفة

إيفلين خليفة

ولدت إيفلين خليفة عام 1998، والدها بحريني وأمها روسية، ودرست تخصص علوم مالية ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو والرقص، وكانت الوجه الدعائي لمستحضرات المكياج "ديور".

افتكت لقب ملكة جمال البحرين في شهر سبتمبر من عام 2022.



ياسمينا زيتون ياسمينا زيتون

ياسمينا زيتون

أما ياسمينا زيتون (20 عاما)، فهي من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وقد حصلت على اللقب الذي احتفظت به ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي لأربع سنوات بعد تعذر إقامة المسابقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بداية بسبب الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، ثم جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية في البلاد.

ونالت الملكة المنتخبة التي تدرس الصحافة ويبلغ طولها 167 سنتيمترا ووزنها 51 كيلوغراما، جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار، على أن تمثّل لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

ويرتقب أن تقام مسابقة أخرى لاختيار ملكة جمال الكون لعام 2023 في وقت لاحق من العام الجاري.