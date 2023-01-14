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المذيعة

"شخيره" فاجأ المذيعة والضيوف.. وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة

وكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج

العربية.نت
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فاجأ وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.

وذكرت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه يغط في نوم عميق.

وكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.

وعلى إثر ذلك، لم يتمالك ضيوف البرنامج في الاستوديو، أنفسهم عن الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين لم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف.

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