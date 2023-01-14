"شخيره" فاجأ المذيعة والضيوف.. وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة
وكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج
فاجأ وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.
وذكرت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه يغط في نوم عميق.
😴💤🇷🇴🇷🇺🇺🇦 #Romanian Agriculture Minister Petre Dea fell asleep live on the Antena 3 TV channel while discussing the negative consequences of the #Ukrainian conflict for Romanian farmers, according to the website of the Digi24 TV channel. pic.twitter.com/qFcnzNmYjw— Maimunka News (@MaimunkaNews) January 14, 2023
وكي تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.
وعلى إثر ذلك، لم يتمالك ضيوف البرنامج في الاستوديو، أنفسهم عن الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين لم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف.
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