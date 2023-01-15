أمامك 11 ثانية فقط.. كم عدد الأشخاص بمعسكر التخييم؟

حان الوقت عزيزي القارئ لتنشيط ذهنك قليلاً من خلال حل خدعة بصرية قد تبدو بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تحتاج بعض التركيز لكي تصل إلى الحل الصحيح.

اخترنا هذه الصورة، التي تحمل خدعة بصرية، نقلاً عن موقع "جارغان جوش Jargan Josh، حيث يتعين عليك تحديد كم عدد المشاركين في معسكر التخييم.

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يمكن فقط للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة الوصول إلى الحل خلال 11 ثانية فقط.

ومثل هذه الألغاز عادة ما تحتاج إلى التفكير بشكل خلاق للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

ففي الصورة، يمكنك رؤية مخيم بالقرب من الشاطئ وشابان يتناولان الغداء، بالقرب من النيران التي يستخدمونها لطهي الطعام. كما يوجد قارب وكوخ بالقرب من الشاطئ. لذا، عليك أن تضع في اعتبارك المناطق المحيطة بالمخيم، فقد تحتوي على أشخاص أيضا.

والآن عزيزي القارئ، بدأنا في العد التنازلي. أنظر إلى الصورة بعناية، فكّر جيداً ثم حاول الوصول للحل الصحيح.

والآن.. انتهى الوقت..

فإذا نظرت إلى الصورة بعناية، فستتمكن من تحديد القائمة المعلقة على الشجرة داخل صورة التخييم. فالقائمة تحتوي على أسماء 6 أشخاص - إيدي وفيني وماكس وبيتر وليو وأليكس.

فالجواب على هذه الدعابة الدماغية هي أن هناك 6 أشخاص داخل معسكر التخييم.

يُذكر أن هذه الأنواع من الألغاز تحتاج إلى التفكير الجانبي للوصول إلى الحل في الوقت المحدد. ولاشك أنك ستشعر السعادة إذا اكتشفت الإجابة في ثوانٍ قليلة.