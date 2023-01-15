إصابة 4 نساء وطفلتين في إطلاق نار إثر جنازة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة أربع نساء وطفلتين (7 و12 عاما) في حادث إطلاق نار من سيارة مسرعة إثر جنازة في لندن السبت.

وقالت شرطة لندن في بيان "وقع الحادث قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاص أطلق من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث".

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كانت النساء المصابات في الحادث قرب محطة قطار يوستون المزدحمة، وتبلغ أعمارهن 21 و41 و48 و54 عاما.

وأضافت الشرطة أن إحداهن تعاني إصابات قد تكون خطيرة، مضيفة أن حياة الباقيات ليست في خطر.

وأوضحت أن حالة الطفلة البالغة سبع سنوات لم تتوضح بعد.

وقال أحد الشهود لموقع "ماي لندن" الإخباري إن الرصاص أطلق بينما كان المشيعون الذين حضروا الجنازة المشتركة لأم وابنتها يشاهدون حمائم وهي تُطلق بعد المراسم.