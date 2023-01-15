فيديو غريب من ملعب كرة قدم.. إصابة الحكم وسط تصفيق الجمهور

شهدت مباراة فريقي "سويندون" و"غريمسبي" في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، السبت، حادثة غريبة. فقد تعرض الحكم سام بيركيس لإصابة في رأسه، أجبرته على ترك الملعب.

GWS REF 🙏



Wasit laga Swindon Town vs. Grimsby Town, Sam Purkiss harus terkena bola kencang di wajahnya.



Purkiss juga harus digantikan dengan wasit cadangan pasca terkena misil itu. Semoga cepat sembuh Sam! #MC pic.twitter.com/7f3Eor7Kbx — MedioClubID (@medioclubID) January 14, 2023

وأصيب بيركيس في الدقيقة 11 من زمن المباراة، بعدما شتت أحد مدافعي "سويندون" الكرة التي ارتطمت برأسه. وفق ما أوردت "ديلي ستار".

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على الفور، انهار الحكم على الأرض، بينما هرع لاعبو الفريقين إليه محاولين مساعدته.

وبعد مرور 8 دقائق، لم يستطع الحكم مواصلة المباراة، ليخرج محمولا على نقالة وسط تصفيق من الجمهور في مدرجات الملعب.