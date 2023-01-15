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إصابة الحكم

فيديو غريب من ملعب كرة قدم.. إصابة الحكم وسط تصفيق الجمهور

العربية.نت
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شهدت مباراة فريقي "سويندون" و"غريمسبي" في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، السبت، حادثة غريبة. فقد تعرض الحكم سام بيركيس لإصابة في رأسه، أجبرته على ترك الملعب.

وأصيب بيركيس في الدقيقة 11 من زمن المباراة، بعدما شتت أحد مدافعي "سويندون" الكرة التي ارتطمت برأسه. وفق ما أوردت "ديلي ستار".

على الفور، انهار الحكم على الأرض، بينما هرع لاعبو الفريقين إليه محاولين مساعدته.

وبعد مرور 8 دقائق، لم يستطع الحكم مواصلة المباراة، ليخرج محمولا على نقالة وسط تصفيق من الجمهور في مدرجات الملعب.

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