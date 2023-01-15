فيديو لوزير يغط في نوم عميق.. دخل مرحلة "الشخير" على الهواء
المذيعة تفادت الموقف سريعا واتصلت بمتحدث آخر
وضع القراءة
100% حجم الخط
فاجأ وزير الزراعة الروماني مذيعة وضيوفها بـ"الشخير" على الهواء مباشرة، حين وجهت له سؤالا عن تداعيات الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده.
"شخيره" فاجأ المذيعة والضيوف.. #وزير_الزراعة_الروماني يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة خلال حديث متلفز حول أزمة #أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده #رومانيا #العربية pic.twitter.com/tPIlMxYraN— العربية (@AlArabiya) January 15, 2023
وسمع صوت الوزير وهو يغط في نوم عميق خلال مداخلته في برنامج مع قناة Antena 3.
مادة اعلانية
على الفور تفادت المذيعة الموقف المحرج لنوم الوزير الرومانى العميق، بالاتصال بمتحدث آخر، كما وعدت بمعادوة الاتصال بالوزير بعد استيقاظه.
فى حين لم يستطع الضيوف السيطرة على نوبة الضحك التى دخلوا فيها، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
-
فيديو غريب من ملعب كرة قدم.. إصابة الحكم وسط تصفيق الجمهورشهدت مباراة فريقي "سويندون" و"غريمسبي" في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، السبت، حادثة غريبة. فقد تعرض الحكم سام بيركيس لإصابة في رأسه، ... الأخيرة
-
البحث عن كواكب صالحة للسكن.. مهمة جديدة لناساكشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن خطة جديدة لبناء خليفة لتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، ستكون مهمته الرئيسية البحث عن كواكب صالحة للسكن في ... علم
-
هل يعتزل وسوف بعد وفاة نجله؟.. جديد عن "سلطان الطرب"حالة حزن لا توصف ما زال يعيشها الفنان السوري جورج وسوف، بعد رحيل نجلة البكر وديع الأسبوع الماضي.وبعد الصدمة التي أثارتها الفاجعة، تداولت صفحات على ... ثقافة وفن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية