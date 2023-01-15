فيديو لوزير يغط في نوم عميق.. دخل مرحلة "الشخير" على الهواء

فاجأ وزير الزراعة الروماني مذيعة وضيوفها بـ"الشخير" على الهواء مباشرة، حين وجهت له سؤالا عن تداعيات الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده.

"شخيره" فاجأ المذيعة والضيوف.. #وزير_الزراعة_الروماني يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة خلال حديث متلفز حول أزمة #أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده #رومانيا #العربية pic.twitter.com/tPIlMxYraN — العربية (@AlArabiya) January 15, 2023

وسمع صوت الوزير وهو يغط في نوم عميق خلال مداخلته في برنامج مع قناة Antena 3.

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على الفور تفادت المذيعة الموقف المحرج لنوم الوزير الرومانى العميق، بالاتصال بمتحدث آخر، كما وعدت بمعادوة الاتصال بالوزير بعد استيقاظه.

فى حين لم يستطع الضيوف السيطرة على نوبة الضحك التى دخلوا فيها، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.