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وزير الشخير

فيديو لوزير يغط في نوم عميق.. دخل مرحلة "الشخير" على الهواء

المذيعة تفادت الموقف سريعا واتصلت بمتحدث آخر

العربية.نت
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فاجأ وزير الزراعة الروماني مذيعة وضيوفها بـ"الشخير" على الهواء مباشرة، حين وجهت له سؤالا عن تداعيات الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده.

وسمع صوت الوزير وهو يغط في نوم عميق خلال مداخلته في برنامج مع قناة Antena 3.

على الفور تفادت المذيعة الموقف المحرج لنوم الوزير الرومانى العميق، بالاتصال بمتحدث آخر، كما وعدت بمعادوة الاتصال بالوزير بعد استيقاظه.

فى حين لم يستطع الضيوف السيطرة على نوبة الضحك التى دخلوا فيها، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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