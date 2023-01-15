هل يتصالح هاري والعائلة الملكية قبل تتويج تشارلز الثالث؟

من المحتمل حصول مصالحة بين الأمير هاري والعائلة الملكية البريطانية قبل تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، وذلك بعد نشر كتاب مذكراته "سبير" ("البديل") الذي تضمن معلومات محرجة، وفق ما أفاد تقرير صحافي نُشر السبت.

وقال مصدر مقرب من الملك وعلى صلة أيضاً بهاري وزوجته ميغان لصحيفة "صنداي تايمز" إن اجتماعاً سيُعقد بينهم في الأشهر المقبلة قبل التتويج في 6 مايو.

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"مرونة من الجميع"

كما أوضح، بحسب تقرير نُشر على موقع الصحيفة على الإنترنت، أن "الأمر سيتطلب مرونة من جميع الأطراف، لكنه ممكن والأمور قابلة للإصلاح"، مضيفاً أن "ثمة حاجة لوجود هاري هنا، في الغرفة مع الملك (تشارلز الثالث) وأمير ويلز (وليام)، واثنين من أفراد الأسرة الآخرين، وبعض أفراد أسرته الذين يثق بهم وساندوه دائماً، كي لا يعتقد أنه يتعرض لكمين".

كذلك شدد على أن "كلا الجانبين يحتاج إلى التلاقي والاعتراف "بأننا لم نفعل كل شيء بشكل صحيح، وقد أخطأنا كثيراً"، ويجب أن يقال له "نحن نتفهم الألم الذي مررت به". يمكن للملك أن يفعل ذلك"، وفق فرانس برس.

كان "يحترق من الداخل"

يشار إلى أنه بعد شهور من الترقب وحملة دعائية واسعة، طُرح كتاب مذكرات هاري بعنوان "سبير" الثلاثاء، وحقق مبيعات قياسية بلغت 1.,4 مليون نسخة للطبعة الإنجليزية في أول 24 ساعة. وقال هاري، الذي يتهم شقيقه في الكتاب بدفعه أرضاً في مشاجرة عام 2019، إنه يرغب في المصالحة مع أسرته غير أنه يرغب في حصول "مساءلة" أولاً.

وعلى الرغم من أن العائلة الملكية لم تعلق على الكتاب، كشف المصدر أن شقيق هاري الأكبر، وريث العرش الأمير وليام كان "يحترق من الداخل" بسبب سلوك أخيه تجاه الأسرة.

بم عنونت الصحف الغربية عن مذكرات الأمير هاري؟

"يحتاج إلى أجواء طبيعية"

كما أردف: "لم يتصرف الجميع هنا بشكل جيد، ولكن يجب أن يكون هاري قادراً على الجلوس والقول "لم نتصرف بشكل جيد أيضاً". وهذا يتطلب قدراً كبيراً من المرونة، وهو ما لا يجيده هاري".

كذلك لفت إلى إن جوهر المسألة يرتبط بالوقت حالياً، موضحاً: "يجب أن نتحرك، وننجز الأمر بحلول أبريل. ثم، نحتاج إلى إشراك الزوجات. يحتاج الملك إلى أجواء طبيعية خلال التتويج".

"مصدر إلهاء وتشتيت"

بدوره أقر مصدر ملكي آخر للصحيفة بوجوب دعوة هاري وميغان اللذين تركا الحياة الملكية في المملكة المتحدة وانتقلا للعيش في كاليفورنيا عام 2020، قبل الحدث الملكي التاريخي.

وإذا لم يحدث ذلك، فإن الخلاف المتصاعد بين الأخوين سيصبح "مصدر إلهاء وتشتيت".

يذكر أن الرأي العام في بريطانيا "انقلب" ضد هاري عقب نشر الكتاب، وسط أخطر أزمة معيشية في البلاد منذ جيل.

فيما خلص استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" وتُشر في صحيفة "ذي تايمز" إلى أن 24% فقط من البريطانيين لديهم نظرة إيجابية للأمير، بانخفاض عن 80% قبل عقد من الزمن، فيما 68% لديهم انتقادات لسلوكه.