"عسكريتاريا" يناقش سباق التسلح.. وانعكاسات الحرب الأوكرانية

حلقة عسكريتاريا لهذا الأسبوع تعرض في فقرة جديد التسلح لأضخم صفقة للقوات الجوية الكندية منذ ثلاثة عقود، وتطوير رافائيل لمنظومة "Spider" لمواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية ونجاح طائرة F-15EX في اختبار صاروخي جديد.

أما فقرة سباق التسلح فتستضيف الباحث في شؤون الدفاع والامن الدكتور بيتر سينغر برفسور دراسات الأمن العالمي في جامعة ولاية أريزونا والباحث في معهد أميركا الجديدة للدراسات لمناقشة انعكاسات الحرب الأوكرانية والتهديدات الدولية الحالية على الصناعات الدفاعية.

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أما فقرة أسلحة المستقبل فتقدم شرحاً عن طائرة V-280 VALOR الأميركية، التي من المنتظر أن تحل محل مروحيات البلاك هوك والأباتشي الأميركية.

وفي فقرة على الأرض يتناول البرنامج أبعاد مضاعفة اليابان ميزانيتها العسكرية وكذلك التغير النوعي في برامج تسليحها في ضوء التهديدات الإقليمية التي تواجهها. وأخيرا تلقي فقرة تاريخ الأسلحة الضوء على تاريخ المدافع ذاتية الحركة واستخدماتها في الحروب

